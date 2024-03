Liên Hợp Quốc và nhiều nước lên án vụ tấn công tàu True Confidence

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng Houthi “chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở biển Đỏ”, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công đang tiếp diễn, bao gồm cả vụ việc mới nhất. Theo ông Dujarric, các cuộc tấn công đang gây ra rủi ro “đối với tài sản, tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực”.

Phản ứng về vụ tấn công của Houthi khiến dân thường thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội.

Đại sứ quán Anh tại Yemen kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên Biển Đỏ.

Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của 2 thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

Trực thăng cứu hộ giải cứu thành viên thủy thủ đoàn sau vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng trên vịnh Aden, Yemen, ngày 6/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 7/3, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố: "Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế".

Hiện Hải quân Ấn Độ đưa toàn bộ những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn thuộc con tàu chở hàng True Confidence được giải cứu tới Djibouti.

Hình ảnh do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo các thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng biển động và đưa họ lên một con tàu hải quân. Ngoài ra, hình ảnh cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân.

Con tàu này đang trôi dạt ra xa đất liền và hoạt động trục vớt đang được triển khai. Theo các chủ tàu True Confidence, thủy thủ đoàn có 20 thành viên, gồm 1 người Ấn Độ, 15 người Philippines và 4 người Việt Nam. Con tàu này bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ khi đang trên đường chở thép từ Trung Quốc tới thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Kể từ giữa tháng 11/2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế, để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas ở Dải Gaza.