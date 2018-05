Liên quân quốc tế dừng chiến đấu tại Iraq

Trong một tuyên bố, Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq cho biết, mối quan hệ với các lực lượng vũ trang Iraq giờ sẽ chỉ xoay quanh việc ủng hộ đào tạo và huấn luyện khả năng tự đảm bảo an ninh của lực lượng an ninh Iraq.

Tuyên bố của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định đã chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (Ảnh minh họa: Foreign Policy)

Tuyên bố của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định đã chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, 5 năm sau khi các lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul của nước này.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Iraq vẫn diễn biến xấu. Các vụ đánh bom liều chết mang đậm chất của IS vẫn tiếp diễn tại quốc gia Vùng Vịnh này./.

