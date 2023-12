Liên tục các vụ tấn công vào tàu chở hàng trên Biển Đỏ

Sự gia tăng đột biến các vụ tấn công tàu chở hàng như vậy tại Biển Đỏ đã làm leo thang căng thẳng tại một trong những tuyến vận chuyển biển quan trọng nhất thế giới.

(Tàu thương mại. Ảnh minh họa: Shutterstock)

Maersk và Hapag-Lloyd, hai trong số các công ty vận tải biển lớn nhất thế giới của Đan Mạch và Đức hôm qua (15/12) thông báo tạm dừng tất cả các hành trình qua Biển Đỏ do lo sợ bị tấn công.

Là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải, Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng cho vận tải biển và cung cấp năng lượng toàn cầu. Khoảng 40% thương mại quốc tế đi qua eo biển Bab-el-Mandeb. Tuy nhiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hôm 7/10, số vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại qua lại khu vực này đã gia tăng đột biến. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh hôm qua báo cáo có 8 sự cố ở khu vực phía Nam Biển Đỏ, gần eo biển Bab el-Mandeb. Kênh truyền hình Al Arabiya có trụ sở tại Saudi Arabia cũng đưa tin một tàu chở hàng mang cờ Liberia đã bị trúng tên lửa từ Yemen và bốc cháy.

Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công và cảnh báo sẽ tiếp tục ngăn chặn các tàu hướng đến Israel, bất kể là tàu của nước nào.

Những diễn biến này đe dọa quyền tự do hàng hải tại một trong những nút thắt hàng hải chiến lược và bận rộn nhất thế giới. Ngoài mối đe dọa trước mắt, các cuộc tấn công còn làm nổi bật sự mong manh ngày càng tăng của Biển Đỏ, nơi đã trở thành điểm nóng của cạnh tranh địa chính trị.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder hôm qua cảnh báo, những cuộc tấn công của Houthi là hành vi gây bất ổn và cần một có một phản ứng quốc tế: “Đây là những hành vi gây bất ổn, nguy hiểm và rõ ràng là sự vi phạm đối với luật pháp quốc tế. Và vì vậy, đây là một vấn đề quốc tế đòi hỏi một giải pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​chặt chẽ với các đồng minh và đối tác quốc tế về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm hàng hải. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra các tuyến đường thủy quốc tế trên khắp khu vực để hỗ trợ tự do hàng hải và các nỗ lực đảm bảo an toàn, an ninh và ổn định.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saudi Faisal Bin Farhan cho rằng, giải pháp trước mắt cho những căng thẳng hiện nay là nhanh chóng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas: “Chúng tôi lo ngại về nguy cơ loe thang căng thẳng. Đây là một khu vực vốn đã rất phức tạp và chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc xung đột nào khác nổ ra. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ có thể tránh được bất kỳ sự leo thang nào nữa trong khu vực của mình”.

Trước đây, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, châu Âu và khu vực đã cố gắng giải quyết những thách thức này bằng cách phát triển một cấu trúc an ninh khu vực toàn diện hơn. Mỹ đặc biệt coi hợp tác Israel - các nước vùng Vịnh ở Biển Đỏ là nền tảng cho chiến lược của nước này trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc xung đột leo thang ở Gaza cũng có nghĩa là hợp tác an ninh Biển Đỏ khó có thể sớm diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ tới khu vực Trung Đông vào tuần tới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Bahrain, Qatar và Israel.