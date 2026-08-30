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Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hoàn toàn hồ chắn ở Tây Tạng là thấp

Chủ Nhật, 17:10, 30/08/2026
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VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do Trung Quốc công bố tại họp báo ngày 30/8, tính đến 18h ngày 29/8, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp.

 

Theo phân tích của Trung Quốc, rủi ro lớn nhất hạn chế công tác ứng phó thảm họa lũ quét là hồ chắn dòng nằm phía trên vùng lõi khu vực cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, ông Nhậm Vi, Phó Chủ tịch Thường trực Khu tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại, một luồng tràn rõ rệt đã hình thành ở phần đỉnh của hồ chắn.

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Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tiếp cận vùng lõi thảm họa lũ quét 8-2026. Ảnh: Tây Tạng nhật báo.

“Hôm qua, lưu lượng nước thoát ra nhìn chung lớn hơn lưu lượng nước đổ về, khiến mực nước giảm nhẹ. Đánh giá tổng thể cho thấy, hồ chắn hiện tương đối ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ hoàn toàn là tương đối thấp”, ông Nhậm Vi nói.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Tô Bằng Trình, nghiên cứu viên tại Viện Môi trường và Thảm họa núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, hiện tượng sạt lở băng đá đã xuất hiện từ một dòng sông băng tại Nepal, nằm ở độ cao khoảng 5.200 mét, lao nhanh xuống độ cao khoảng 4.000 mét, xói mòn sườn núi và tạo thành một dòng lũ bùn đá khổng lồ. Sau khi lao đi với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 22 km, dòng lũ đã ập vào cửa khẩu Cát Long nằm ở độ cao khoảng 1.800 mét, san phẳng một khu vực rộng chừng 0,7 km² và phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình phụ trợ.

“Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 6 đến 7 phút, hầu như không còn thời gian để cảnh báo hay sơ tán. Đây chính là lý do khiến sự kiện này trở thành một thảm họa nghiêm trọng”, ông Tô Bằng Trình cho biết.

Theo ông, thảm họa này bắt nguồn từ sự mất ổn định của các sông băng do tác động lâu dài của tình trạng nóng lên toàn cầu. Khởi phát đột ngột, lưu lượng đỉnh lớn, tốc độ di chuyển nhanh, sức tàn phá mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, đây là đặc trưng mới, nổi bật của các thảm họa liên quan đến tầng băng quyển trên Cao nguyên Thanh Tạng và các khu vực lân cận.

Video CCTV về hoạt động cứu hộ ở vùng thảm họa:

 

Qua rà soát và đối chiếu thông tin, đến nay, phía Trung Quốc đã xác định được 261 công dân nước ngoài bị mất liên lạc đến từ 23 quốc gia, trong đó đứng đầu là Nepal 104 người, Ấn Độ 49 người, Latvia 33 người, Mỹ 18 người, Anh 15 người.

Đến nay, chính phủ Trung Quốc đã huy động 2.141 nhân viên cứu hộ từ nhiều lực lượng, gồm quân đội, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, biên phòng và công an, đồng thời triển khai 269 phương tiện và 3.922 bộ thiết bị cứu hộ tới tuyến đầu để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn. Các lực lượng này đang tiếp cận vùng lõi của thảm họa bằng cả đường thủy, đường bộ và đường hàng không. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy trong chiến dịch này.

Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Nepal ngày 29/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, đây là thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, đặt ra những thách thức và mức độ phức tạp chưa từng có đối với công tác cứu hộ.

Trung Quốc đang triển khai gói viện trợ cho Nepal, bao gồm hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp và viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, các chuyên gia nước này về cứu hộ đường hầm cũng đã được triển khai thành hai nhóm để hỗ trợ khẩn cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và tại Kathmandu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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