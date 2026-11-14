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Malaysia bác nghi vấn trung chuyển chip AI Nvidia cho Trung Quốc

Thứ Bảy, 14:25, 14/11/2026
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VOV.VN - Malaysia cho biết chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy các chip trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan vụ việc đang được điều tra tại Singapore đã được xuất khẩu từ nước này sang các thị trường bị hạn chế.

Phát biểu ngày 13/11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các lô chip AI của Nvidia đã được tái xuất từ Malaysia. Ông cũng cho biết nước này hiện chưa nhận được yêu cầu điều tra chính thức từ Singapore hoặc Mỹ liên quan vụ việc.

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Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Chính phủ Malaysia

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chú ý nhằm vào hoạt động lưu chuyển các dòng chip AI hiệu năng cao, vốn đang chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ. Giới chức Malaysia cho biết sẽ hợp tác với mọi cơ quan liên quan nếu nhận được đề nghị hỗ trợ điều tra.

Cùng ngày, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) cho biết cơ quan này chưa từng cấp phép hay phê duyệt hoạt động cho Công ty Megaspeed International của Singapore hoặc công ty liên kết là Speedmatrix tại Malaysia. Theo MITI, Speedmatrix hiện chỉ là đơn vị thuê chỗ trong các trung tâm dữ liệu tại Malaysia và tự mang máy chủ cùng chip AI vào nước này để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuy vậy, nhà chức trách Malaysia đang phối hợp với Cục Hải quan Hoàng gia Malaysia để xác minh liệu các chip nói trên có được tái xuất sang quốc gia khác hay không, đồng thời kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong nước nếu hoạt động tái xuất thực sự diễn ra.

MITI cho biết hiện chưa có quy định yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với chip AI vào Malaysia. Tuy nhiên, kể từ tháng 7/2025, mọi hoạt động xuất khẩu, tái xuất, trung chuyển hoặc quá cảnh qua Malaysia đối với các dòng chip AI hiệu năng cao có xuất xứ từ Mỹ đều phải được cấp phép theo Đạo luật Thương mại Chiến lược năm 2010.

Giới quan sát nhận định vụ việc cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nước đối với chuỗi cung ứng bán dẫn và hạ tầng AI toàn cầu. Trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành điểm đến quan trọng của các dự án trung tâm dữ liệu và điện toán AI quy mô lớn, Singapore và Malaysia được xem là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới công nghệ của khu vực.

Vụ việc cũng phản ánh sức ép ngày càng gia tăng đối với các quốc gia ASEAN trong việc bảo đảm tuân thủ các quy định kiểm soát công nghệ cao, nhất là các sản phẩm bán dẫn tiên tiến đang đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

PV/VOV-Bangkok
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