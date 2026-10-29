Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h39 tại Phòng thí nghiệm Quốc gia sông Savannah, thuộc Khu phức hợp sông Savannah (SRS), gần thành phố Aiken, bang Nam Carolina, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Khu phức hợp sông Savannah (SRS) của Bộ Năng lượng Mỹ, gần thành phố Aiken, bang Nam Carolina. Ảnh: Reuters

Sự cố đã kích hoạt các hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo thông báo của SRS, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy khoảng 2 giờ sau khi nhận được tin báo.

“Chưa ghi nhận tình trạng nhiễm bẩn nào bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng”, giới chức cho biết.

Để đề phòng rủi ro, các lối vào khu vực đã được rào chắn và tạm thời đóng đối với phương tiện đi vào. Hoạt động giao thông bằng đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong khu vực lân cận SRS cũng bị hạn chế.

Các nhân viên làm việc tại những khu vực bị ảnh hưởng, không tham gia công tác ứng phó khẩn cấp hoặc vận hành hệ thống để đưa cơ sở về trạng thái an toàn, được yêu cầu ở nguyên tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn.

Ban quản lý SRS đang chỉ đạo các hoạt động ứng phó. Các cơ quan chức năng cấp bang và địa phương có liên quan cũng đã được thông báo về sự việc.

Giới chức khuyến cáo người dân trong khu vực theo dõi thông tin cập nhật trên các đài phát thanh và truyền hình địa phương, đồng thời thực hiện những hướng dẫn do chính quyền bang đưa ra.