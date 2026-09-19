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Mỹ đạt thoả thuận cho phép tăng hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland

Thứ Bảy, 06:32, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được một thỏa thuận cho phép Washington mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho biết, theo thỏa thuận, Mỹ sẽ có khả năng lâu dài để thực hiện những hoạt động cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm an ninh của hòn đảo cũng như an ninh của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ “mãi mãi” có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland.

Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ.

Thoả thuận sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo, nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington.

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Mỹ sẽ có khả năng lâu dài để thực hiện những hoạt động cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm an ninh của hòn đảo cũng như an ninh của Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Hòn đảo nằm trên các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực và ngày càng được Washington coi là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa, cảnh báo sớm và cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

Mỹ hiện đã duy trì căn cứ quân sự Pituffik ở phía tây bắc Greenland. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo tên lửa và giám sát không gian của Mỹ.

Tổng thống Trump từ lâu cho rằng, Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Những tuyên bố trước đây của ông về khả năng Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo đã gây căng thẳng nghiêm trọng với Đan Mạch và vấp phải sự phản đối tại Greenland.

Quang Trung/VOV-Washington
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