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Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

Thứ Bảy, 11:17, 14/11/2026
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VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động hàng không sẽ cần thêm thời gian để trở lại bình thường.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố hệ thống liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không. Đây là đợt đình trệ hàng không trên phạm vi toàn quốc kéo dài nhất tại Mỹ kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết không phận nước này đã được mở lại vào lúc 20h15 ngày 13/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ông cảnh báo các chuyến bay sẽ được nối lại từng bước và các hãng hàng không cần thêm thời gian để khôi phục lịch trình khai thác bình thường.

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Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng bay toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không FlightRadar24, hơn 6.600 chuyến bay đã bị hủy và 8.600 chuyến khác bị hoãn. Ngoài ra, khoảng 1.500 chuyến bay dự kiến khai thác trong ngày 15/11 cũng đã bị hủy. Các chuyên gia hàng không nhận định việc toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước bị đình chỉ trong khoảng 4 giờ có thể gây xáo trộn lịch trình của các hãng hàng không trong nhiều ngày.

Bộ trưởng Sean Duffy cho biết hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Ông cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã có cuộc gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục để thảo luận về sự cố.

Đây là diễn biến mới nhất và nghiêm trọng nhất cho thấy những bất cập trong hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ, vốn đang phải đối mặt với tình trạng công nghệ lạc hậu, thiết bị và hệ thống liên lạc thường xuyên gặp trục trặc, cùng tình trạng thiếu hụt hàng nghìn kiểm soát viên không lưu.

Ông Sean Duffy cho biết sự cố bắt đầu vào lúc 15h36 ngày 13/11, khi các trung tâm kiểm soát không lưu phát hiện tình trạng bất ổn trong hệ thống radar và liên lạc.

"Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của chúng tôi thực sự bị quá tải dữ liệu, khiến dữ liệu truyền về xuất hiện những điểm không nhất quán. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đóng hệ thống", ông Duffy giải thích.

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ, hệ thống không có thời điểm nào mất hoàn toàn khả năng liên lạc hoặc theo dõi bằng radar. Nhờ đó, các cơ quan chức năng vẫn có thể bảo đảm hạ cánh an toàn cho hàng nghìn máy bay.

Ông Duffy khẳng định sự cố trực tiếp đã được khắc phục và hoạt động bay hiện vẫn an toàn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ cần tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ kỹ để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Sự cố lần này cũng gây sức ép lên cổ phiếu của các hãng hàng không Mỹ. Trước đó, giới đầu tư đã tính đến khả năng các doanh nghiệp trong ngành phải chịu thiệt hại tài chính đáng kể. Trong giao dịch ngoài giờ ngày 13/11, cổ phiếu American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines giảm từ 1-2%, trong khi cổ phiếu JetBlue Airways giảm khoảng 3%.

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Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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