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Mỹ sa thải tướng cấp cao bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật

Thứ Sáu, 07:16, 30/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sa thải Trung tướng Lục quân Brett Sylvia, một quan chức cấp cao phụ trách hoạch định chiến lược tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, với cáo buộc tiết lộ thông tin mật liên quan đến cuộc xung đột ở Iran.

Việc sa thải ông Sylvia là một trong những động thái đáng chú ý nhất trong chiến dịch quy mô lớn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhằm truy tìm các quan chức bị nghi làm rò rỉ thông tin cho truyền thông, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ với Iran bước sang tháng thứ 9.

Chiến dịch này bao gồm việc thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Lầu Năm Góc để xác định nguồn phát tán thông tin và triển khai rộng rãi các cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với quan chức cấp cao trong quá trình điều tra.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sa thải ông Brett Sylvia thuộc Lục quân Mỹ do rò rỉ thông tin mật. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, ông Hegseth cũng ban hành chính sách mới về hoạt động báo chí tại Lầu Năm Góc, làm dấy lên những quan ngại pháp lý từ các tổ chức truyền thông. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó thu hồi thẻ tác nghiệp của những nhà báo từ chối ký cam kết tuân thủ các quy định này.

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, đề nghị giấu tên, cáo buộc ông Sylvia không vượt qua ba cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối liên quan đến việc tiết lộ thông tin mật.

“Việc rò rỉ thông tin của ông ấy đã trở nên nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Hegseth phải lập tức hành động và sa thải Sylvia để bảo vệ an ninh quốc gia. Cần có biện pháp khẩn cấp và không thể chậm trễ thêm dù chỉ một giây”, quan chức này nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhầm lẫn giới tính của ông Sylvia khi đề cập đến vị tướng này, cho rằng vị tướng cấp cao đang “gặp rắc rối lớn”.

“Chúng tôi đang ráo riết truy tìm những người làm rò rỉ thông tin, và bà ấy sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn trong thời gian dài”, ông Trump nói với các phóng viên.

Hiện chưa thể liên hệ với ông Sylvia để đề nghị bình luận về vụ việc.

Vị trí quan trọng trong bộ máy hoạch định quân sự Mỹ

Trước khi bị sa thải, ông Sylvia đứng đầu Ban Chiến lược, Kế hoạch và Chính sách thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thường được gọi là J5. Đây là vị trí quan trọng, có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine.

Trước đó, ông Sylvia từng chỉ huy Sư đoàn Dù số 101 của Lục quân Mỹ. Tạp chí The Atlantic là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về quyết định sa thải vị tướng này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng nối lại các chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Tổng thống Trump từng gọi kịch bản này là một đợt “Epic Fury nhỏ nữa”.

Lầu Năm Góc đặc biệt quan ngại về tình trạng rò rỉ thông tin liên quan đến cuộc chiến Iran, trong đó có các kế hoạch tác chiến và mức tiêu hao đạn dược.

Theo hãng tin Reuters hôm 28/10, một báo cáo phân tích nội bộ của quân đội Mỹ ước tính nước này sẽ cần hơn 29 tỷ USD chỉ riêng để bổ sung số vũ khí, đạn dược đã sử dụng trong các chiến dịch nhằm vào Iran. Con số này chiếm phần lớn trong tổng chi phí hơn 47 tỷ USD dành cho các hoạt động quân sự trong cuộc chiến.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định sa thải ông Sylvia được đưa ra sau cuộc điều tra toàn diện của Văn phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Không quân Mỹ (OSI).

“Vụ việc này cùng một số vụ việc khác đã được chuyển tới Bộ Tư pháp để xem xét khả năng tiến hành các bước pháp lý tiếp theo”, ông Parnell nói, song không tiết lộ danh tính những quan chức khác có thể bị điều tra.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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