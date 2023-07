Mỹ tăng cường hợp tác với các nước Bắc Âu

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lãnh đạo các nước Bắc Âu tái khẳng định tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, môi trường, công nghệ và xã hội.

Tổng thống Mỹ Biden trả lời họp báo cùng người đồng cấp Phần Lan. Ảnh: yie.

Về an ninh, các nước khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tiếp tục hỗ trợ nước này thông qua viện trợ an ninh, kinh tế, pháp lý và nhân đạo. Các bên cũng hy vọng Thụy Điển sẽ gia nhập NATO sớm nhất có thể. Lãnh đạo các nước Bắc Âu bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục cam kết đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, của châu Âu và Bắc Âu đồng thời cho biết sẵn sàng củng cố hợp tác an ninh và quốc phòng với Mỹ thông qua khung hợp tác quốc phòng Bắc Âu.

Tổng thống Biden cùng lãnh đạo các nước Bắc Âu nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang là những thách thức quan trọng nhất trên thế giới. Trong bối cảnh đó, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn Bắc Cực và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở đây. Lãnh đạo các nước thảo luận cách thức tăng cường hợp tác trong công nghệ sạch, an ninh năng lượng, các khoáng sản quan trọng và các chuỗi cung ứng bền vững nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Trong lĩnh vực công nghệ, lãnh đạo các nước ghi nhận tầm quan trọng của các công nghệ quan trọng và mới nổi. Các bên cam kết tăng cường hợp tác về công nghệ như 5G và 6G, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, và công nghệ lượng tử.

Tổng thống Biden cùng lãnh đạo các nước Bắc Âu cũng tái khẳng định các giá trị chung và cơ bản của dân chủ, tôn trọng nhân quyền, bình đẳng giới, thượng tôn pháp luật, và tự do kinh tế là cơ sở của hợp tác Mỹ-Bắc Âu.