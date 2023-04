Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Hồi giáo IS ở Syria

Lực lượng Dân chủ Syria bắt giữ hơn 100 đối tượng khủng bố IS

VOV.VN - Ngày 6/1, Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo đã tuyên bố bắt giữ hơn 100 đối tượng khủng bố IS trong một chiến dịch an ninh.