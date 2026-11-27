Mỹ và Trung Quốc duy trì cơ chế đàm phán ưu đãi thuế quan

Cơ chế này được triển khai thông qua Hội đồng Thương mại Mỹ – Trung Quốc, hướng tới việc miễn thuế đối với các mặt hàng không mang tính chiến lược, với giá trị thương mại khoảng 30 tỷ USD theo mỗi chiều xuất nhập khẩu giữa hai nước. Cơ chế này không bị ảnh hưởng bởi đề xuất áp thuế mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố ngày 25/11.

Theo tài liệu chính thức được Nhà Trắng công bố, Hội đồng Thương mại Mỹ – Trung Quốc có nhiệm vụ tối ưu hóa quan hệ thương mại song phương, xây dựng danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan trên cơ sở có đi có lại, phù hợp với các quy định pháp luật và thủ tục của mỗi nước.

Mỹ - Trung duy trì cơ chế đàm phán ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa trị giá 60 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Reuters).

Về phía Mỹ, cơ chế này do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phụ trách, trong khi phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong đứng đầu.

Việc hai nước duy trì cơ chế hợp tác thương mại này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 10/1/2027. Đề xuất thuế quan mới của Washington đã chạm mức trần tăng thuế 20% theo thỏa thuận giữa hai nước. Tuy nhiên, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tăng thuế thêm 20 điểm phần trăm nếu thỏa thuận đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhau tại Miami, bang Florida, vào tháng 12 tới bên lề Thượng đỉnh G20. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để hai bên tiếp tục giải quyết những bất đồng về thuế quan, duy trì sự ổn định của quan hệ thương mại song phương và ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.