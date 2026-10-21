Mỹ và Ấn Độ tiến sát thỏa thuận thương mại mới

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định hai bên đã đạt tiến triển đáng kể trong quá trình đàm phán và hiện chỉ còn một số vấn đề cần giải quyết trước khi có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ lạc quan rằng hai nước sẽ sớm có thông tin tích cực để công bố, dù chưa đưa ra thời điểm ký kết cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt tay với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối tác thương mại, quốc phòng và chiến lược quan trọng của Mỹ, đồng thời là thành viên chủ chốt của cơ chế hợp tác Bộ tứ QUAD. Theo ông, quan hệ Mỹ - Ấn có ý nghĩa ngày càng lớn đối với các ưu tiên kinh tế và an ninh của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết hai nước đang tăng cường trao đổi cấp cao. Riêng Ngoại trưởng Ấn Độ đã tới Mỹ bốn lần trong năm nay, trong khi nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống, Bộ trưởng Thương mại và Giám đốc FBI, cũng đã thăm Ấn Độ.

Bên cạnh thương mại, năng lượng là một nội dung quan trọng trong chuyến công du. Ông Rubio dự kiến làm việc với tập đoàn Công nghiệp Reliance Industries để thảo luận khả năng tăng cường chế biến dầu thô Venezuela tại các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, qua đó góp phần giảm áp lực đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của Ấn Độ nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào dầu Nga. Theo ông, Washington mong muốn New Delhi có thêm các lựa chọn nhập khẩu dầu từ Venezuela và những thị trường khác.

Triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế Mỹ - Ấn, đồng thời củng cố hợp tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh thị trường năng lượng và thương mại quốc tế đang chịu nhiều sức ép. Trước đó, Mỹ từng áp thuế lên tới 50% đối với nhiều hàng hóa Ấn Độ vào năm 2025. Theo khuôn khổ được hai bên thống nhất hồi tháng 2/2026, mức thuế được giảm xuống 18%, song các cuộc đàm phán sau đó vẫn gặp trở ngại.