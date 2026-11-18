Phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán thực chất với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, bà Maria Zakharova cho rằng lập trường của châu Âu vẫn đi theo một logic quen thuộc: sẵn sàng nói về hòa bình nhưng không tính đến lợi ích của Moscow.

Trước đó, ông Wadephul cho rằng Nga không thể giành chiến thắng trên chiến trường ở Ukraine và cần sớm tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Những phát biểu của ông Wadephul một lần nữa lặp lại logic cũ: châu Âu chỉ sẵn sàng nói về hòa bình nếu các lợi ích của Nga bị gạt sang một bên ngay từ đầu. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đây không phải là đàm phán mà là một tối hậu thư được khoác lên lớp vỏ ngôn từ ngoại giao, một cách suy nghĩ không dẫn tới đâu”, bà Zakharova viết trên Telegram.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhấn mạnh Đức đã trở thành đối tác quốc phòng chủ chốt của Kiev.

Bà Zakharova dẫn lời Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thông tin, Berlin đã phân bổ 55 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, qua đó duy trì vị thế là nhà tài trợ lớn nhất của Kiev.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng khoản tiền này không được dành cho các chương trình nhân đạo hay tái thiết mà chủ yếu phục vụ việc cung cấp vũ khí, được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Nga.

Bà Zakharova cũng nhắc lại những phát biểu trước đây của Ngoại trưởng Đức Wadephul liên quan đến các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi. Khi đó, ông đặt câu hỏi liệu Nga có thực sự muốn đàm phán hay đây chỉ là một sự kiện mang tính phô trương nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các hoạt động quân sự.

“Đây là một cách tiếp cận rất dễ dãi: nếu Moscow nói về hòa bình thì đó là một ‘sự kiện phô trương’, còn nếu Moscow im lặng thì lại bị cho là không muốn đàm phán”, bà Zakharova bình luận.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính Đức trước đây từng phản đối khả năng đàm phán với Moscow, cho rằng đây sẽ là một sự nhượng bộ đối với Nga và gửi đi tín hiệu không phù hợp đối với an ninh châu Âu.

Bà Zakharova cũng đề cập việc Berlin kiên quyết phản đối khả năng bổ nhiệm cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder làm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán với Nga.

Theo bà, việc không có một kênh đối thoại trực tiếp khiến châu Âu tiếp tục thiếu cơ chế trao đổi thực chất với Moscow, trong khi vẫn kỳ vọng Nga chấp nhận một khuôn khổ đàm phán dựa trên các điều kiện do phương Tây đưa ra.

“Rốt cuộc, châu Âu một lần nữa không có được kênh đối thoại trực tiếp, mà chỉ còn những hình dung về một khuôn khổ đàm phán trong đó Moscow được kỳ vọng sẽ âm thầm chấp nhận các điều kiện của châu Âu”, bà Zakharova nhận định.