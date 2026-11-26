

Ngày 25/11, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/10/1991 - 1/10/2026).

Hai nhà lãnh đạo họp báo sau Hội đàm - Ảnh : Kremlin

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, quan hệ Nga - Brunei phát triển ổn định trên cơ sở tình hữu nghị lâu đời, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên duy trì đối thoại chính trị thường xuyên, mở rộng hợp tác thương mại - kinh tế và tăng cường giao lưu nhân dân.

Theo lãnh đạo Nga, Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đề ra những mục tiêu và kế hoạch hợp tác dài hạn trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác truyền thống và nghiên cứu những hướng hợp tác mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh triển vọng tăng cường hợp tác, thông qua mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm các cơ hội hợp tác cùng có lợi. Trong đó, năng lượng và kinh tế số là những lĩnh vực có tiềm năng mở rộng hợp tác.

Về cơ chế hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và tương tác chặt chẽ thông qua các cơ chế hiện có, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Đối với hợp tác khu vực, hai bên ghi nhận sự phát triển liên tục của quan hệ Đối tác đối thoại Nga - ASEAN trong suốt 35 năm qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố hợp tác Nga - ASEAN và phối hợp trong các cơ chế do ASEAN giữ vai trò trung tâm, bao gồm Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn đàn biển ASEAN (AMF).

Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh : Kremlin

Nga và Brunei cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy xây dựng cấu trúc khu vực mở và bao trùm, nhằm củng cố hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác thực chất trên không gian rộng lớn bao gồm châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và lục địa Á - Âu. Hai nước bày tỏ sẵn sàng ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), cũng như giữa ASEAN với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trên cơ sở đồng thuận.

Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và thế giới, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, trong đó có Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Liên Hợp quốc vì hợp tác, hòa bình và ổn định. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua đối thoại và tương tác mang tính xây dựng.

Kết thúc chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác cùng có lợi. Nhân dịp này, Quốc vương Hassanal Bolkiah trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Brunei Darussalam.