Nga và các nước SNG tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh

Trong thông điệp chào mừng Hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh, chủ quyền và ổn định trong khu vực. Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đọc tại phiên khai mạc.

Theo đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và xung đột gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, các cơ quan an ninh cần phát huy tối đa năng lực phân tích, dự báo, đánh giá toàn diện và khách quan những diễn biến đang xảy ra. Tổng thống Nga cho rằng, việc tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên có ý nghĩa quan trọng trong củng cố an ninh, chủ quyền quốc gia và bảo vệ người dân trước các mối đe dọa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 14 Thư ký Hội đồng An ninh các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại Hội nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nhận định tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, với nguy cơ gia tăng khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí, cũng như các mối đe dọa liên quan đến công nghệ thông tin.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập Sergei Lebedev nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên trước những mối đe dọa chung, đồng thời xác định việc xây dựng không gian thông tin chung phục vụ cảnh báo và ứng phó các tình huống khẩn cấp là một ưu tiên chiến lược.

Hội nghị diễn ra trước thềm kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong bối cảnh các nước thành viên đang tìm cách tăng cường phối hợp để ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.