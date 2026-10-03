Nga và CSTO tiếp tục chuỗi tập trận chung mang tên “Trung tâm-2026”

Phát biểu ngày 2/10 tại thao trường Chebarkulsky, tỉnh Chelyabinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 47.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận “Trung tâm-2026”, thực hiện nhiệm vụ tại 11 thao trường và trên vùng biển Caspi.

Theo ông Putin, mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp khi đối phó với hành động xâm lược từ bên ngoài.

Tổng thống Nga Putin quan sát quá trình tập trận. (Ảnh: KT)

Các lực lượng tham gia đồng thời thực hành sử dụng vũ khí và trang thiết bị mới với các nội dung huấn luyện được xây dựng từ kinh nghiệm mới nhất được tích lũy trên thực địa. Tổng thống Putin cho rằng, kết quả của các cuộc tập trận “Trung tâm-2026” và “Tương tác-2026” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó với các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, tại thao trường Chebarkulsky có khoảng 6.000 quân nhân, gần 700 phương tiện, trang thiết bị quân sự, hơn 600 thiết bị bay không người lái thuộc nhiều chủng loại và trên 60 hệ thống robot. Các nội dung diễn tập tập trung vào hoạt động phối hợp tác chiến trên hướng chiến lược Trung Á.

Cuộc tập trận “Trung tâm-2026” diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10 theo kế hoạch huấn luyện của Các lực lượng vũ trang Nga và kết hợp với tập trận “Tương tác-2026” theo kế hoạch của CSTO.