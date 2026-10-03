English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga và CSTO tiếp tục chuỗi tập trận chung mang tên “Trung tâm-2026”

Thứ Bảy, 05:53, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp nối chuỗi hoạt động huấn luyện và tập trận chung trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Nga đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu chiến lược “Trung tâm-2026”, kết hợp với cuộc tập trận “Tương tác-2026”, với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân.

Phát biểu ngày 2/10 tại thao trường Chebarkulsky, tỉnh Chelyabinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 47.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận “Trung tâm-2026”, thực hiện nhiệm vụ tại 11 thao trường và trên vùng biển Caspi.

Theo ông Putin, mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp khi đối phó với hành động xâm lược từ bên ngoài.

nga va csto tiep tuc chuoi tap tran chung mang ten trung tam-2026 hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin quan sát quá trình tập trận. (Ảnh: KT)

Các lực lượng tham gia đồng thời thực hành sử dụng vũ khí và trang thiết bị mới với các nội dung huấn luyện được xây dựng từ kinh nghiệm mới nhất được tích lũy trên thực địa. Tổng thống Putin cho rằng, kết quả của các cuộc tập trận “Trung tâm-2026” và “Tương tác-2026” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó với các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, tại thao trường Chebarkulsky có khoảng 6.000 quân nhân, gần 700 phương tiện, trang thiết bị quân sự, hơn 600 thiết bị bay không người lái thuộc nhiều chủng loại và trên 60 hệ thống robot. Các nội dung diễn tập tập trung vào hoạt động phối hợp tác chiến trên hướng chiến lược Trung Á.

Cuộc tập trận “Trung tâm-2026” diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10 theo kế hoạch huấn luyện của Các lực lượng vũ trang Nga và kết hợp với tập trận “Tương tác-2026” theo kế hoạch của CSTO.

dai-su-quan-nga-tai-hungary.jpg

Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/10/2026): Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga; EU bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản bổ sung 27 tỷ euro; Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz…

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran
Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn
Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?
“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

VOV.VN - Nga đã phát thông điệp tới NATO, cảnh báo rằng Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic chính là "lằn ranh đỏ hạt nhân” mới tại châu Âu.

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

VOV.VN - Nga đã phát thông điệp tới NATO, cảnh báo rằng Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic chính là "lằn ranh đỏ hạt nhân” mới tại châu Âu.

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ
Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

VOV.VN - Năng lực tấn công và các hệ thống vũ khí mới đang là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 tại thủ đô Moscow khi nhắc tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

VOV.VN - Năng lực tấn công và các hệ thống vũ khí mới đang là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 tại thủ đô Moscow khi nhắc tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.

Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ
Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một số quốc gia châu Âu có cách tiếp cận với Nga cứng rắn hơn đáng kể so với Mỹ.

Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ

Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một số quốc gia châu Âu có cách tiếp cận với Nga cứng rắn hơn đáng kể so với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ