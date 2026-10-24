Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson

Ngày 23/10, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga sẽ thực hiện chế độ ngừng bắn tại hướng Kherson từ 4 giờ sáng ngày 27/10, theo giờ Moscow, để phục vụ hoạt động nhân đạo tại thành phố Alyoshki thuộc tỉnh Kherson.

Một tòa nhà bị phá hủy ở vùng Kherson, Ukraine do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Ông Gerasimov nhấn mạnh, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lực lượng chức năng Nga sẽ tiến hành trinh sát công binh, kiểm tra các tuyến đường và bảo đảm việc di chuyển an toàn của các đoàn xe viện trợ nhân đạo vào thành phố.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Alyoshki. Trước đó, Nhà Trắng công bố thỏa thuận này dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, thông qua nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ chấm dứt các hoạt động giao tranh tại khu vực nhằm tạo điều kiện cung cấp hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường thông qua hành lang an toàn đặc biệt.

Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump, người đã có đóng góp quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận về triển khai hoạt động nhân đạo tại thành phố Alyoshki, tỉnh Kherson. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện thỏa thuận giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, với sự tham gia trực tiếp của bà Melania Trump, Cao ủy Nhân quyền Liên bang Nga Yana Lantratova và người đồng cấp phía Ukraine đã tiến hành nhiều công việc quan trọng”.

Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh tất cả người dân có nguyện vọng rời khỏi thành phố đều có thể được sơ tán mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quá trình này dự kiến kéo dài ít nhất vài ngày, tùy thuộc tình hình thực tế.

Tình hình nhân đạo tại Alyoshki thời gian qua được phía Nga đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng Nga, các cuộc tấn công bằng pháo binh và thiết bị bay không người lái đã khiến việc vận chuyển lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu vào thành phố gặp nhiều trở ngại.

Chính quyền địa phương cho biết khu vực này đã hứng chịu hơn 1.200 cuộc tấn công trong một tuần tính đến ngày 19/10. Việc triển khai lệnh ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ đến người dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động sơ tán dân thường khỏi khu vực giao tranh.