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Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Thứ Sáu, 09:50, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông chủ điện Kremlin lưu ý rằng người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc. “Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận; chúng ta đồng ý với điều đó”, ông Putin nói.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

TASS ngày 23/10 dẫn lời Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow đang tìm kiếm “những thỏa thuận cuối cùng chứ không phải các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời”.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Moscow, Washington và Kiev sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình đạt được, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà báo Pavel Zarubin.

Theo ông Putin, Nga đã nhất trí với Mỹ về việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên liên quan đến Ukraine.

“Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là thảo luận về những phương thức bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi các thỏa thuận hòa bình được thiết lập; đó phải là những thỏa thuận cuối cùng chứ không phải các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn này để đạt được mục tiêu đó”, ông Putin cho biết.

Trong cuộc trao đổi với nhà báo của kênh Vesti, ông Putin cũng khẳng định rằng Nga không chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với châu Âu

Ngoài ra, ông Putin còn đề cập tình hình trong quân đội Ukraine và tinh thần của người dân Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước.

UAV Nga ben linh Nga -sputnik.jpg

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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