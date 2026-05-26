Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha

Lễ Al-Adha, hay còn gọi là Lễ hiến sinh, là một trong hai ngày lễ lớn của người Hồi giáo, cùng với Lễ Al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan linh thiêng. Ngày lễ này tưởng nhớ sự sẵn lòng hy sinh con trai mình của nhà tiên tri Ibrahim để vâng lời Thượng đế.

Trong dịp này, người Hồi giáo cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất, tổ chức lễ hiến tế động vật, tụ họp gia đình, thăm viếng người thân, bạn bè và tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng. Một truyền thống tốt đẹp trong dịp lễ này là làm từ thiện, phân phát thịt hiến tế cho người nghèo, những người bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh khó khăn kinh tế do cuộc chiến Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.

Một cửa hàng bán thịt dê tại Thủ đô Cairo, Ai Cập.

Tại Ai Cập, chính phủ nước này và các tổ chức từ thiện đã phát động chiến dịch Sukouk, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghi lễ hiến tế, đồng thời đảm bảo thịt đến được với những gia đình xứng đáng nhận được sự hỗ trợ nhất trên khắp cả nước.

Theo đó, những người làm từ thiện mua các phiếu quà tặng, thông qua một tổ chức từ thiện hoặc cơ quan được ủy quyền, các cơ quan hoặc tổ chức này sẽ thực hiện nghi lễ thay mặt họ rồi phân phát thịt cho các gia đình nghèo khó.

Ngoài ra, chính phủ Ai Cập và các tổ chức từ thiện cũng đưa ra nhiều sáng kiến để những người nghèo có thể mua được thịt hiến tế như cung cấp phiếu giảm giá, trả góp… qua đó hỗ trợ họ đón một dịp lễ đầy đủ và nhiều ý nghĩa.