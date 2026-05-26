Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha

Thứ Ba, 05:51, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày này, người Hồi giáo ở Ai Cập và các nước khu vực Trung Đông - châu Phi đang chờ đợi thời điểm bắt đầu lễ Al-Adha. Dịp lễ năm nay tại Ai Cập bắt đầu từ ngày 27/5 và kéo dài đến ngày 31/5, là dịp mọi người tụ họp trong bầu không khí vui tươi, với các nghi lễ thể hiện sự hy sinh.

Lễ Al-Adha, hay còn gọi là Lễ hiến sinh, là một trong hai ngày lễ lớn của người Hồi giáo, cùng với Lễ Al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan linh thiêng. Ngày lễ này tưởng nhớ sự sẵn lòng hy sinh con trai mình của nhà tiên tri Ibrahim để vâng lời Thượng đế.

Trong dịp này, người Hồi giáo cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất, tổ chức lễ hiến tế động vật, tụ họp gia đình, thăm viếng người thân, bạn bè và tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng. Một truyền thống tốt đẹp trong dịp lễ này là làm từ thiện, phân phát thịt hiến tế cho người nghèo, những người bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh khó khăn kinh tế do cuộc chiến Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.

nguoi dan ai cap chuan bi don le al-adha hinh anh 1
Một cửa hàng bán thịt dê tại Thủ đô Cairo, Ai Cập.

Tại Ai Cập, chính phủ nước này và các tổ chức từ thiện đã phát động chiến dịch Sukouk, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghi lễ hiến tế, đồng thời đảm bảo thịt đến được với những gia đình xứng đáng nhận được sự hỗ trợ nhất trên khắp cả nước.

Theo đó, những người làm từ thiện mua các phiếu quà tặng, thông qua một tổ chức từ thiện hoặc cơ quan được ủy quyền, các cơ quan hoặc tổ chức này sẽ thực hiện nghi lễ thay mặt họ rồi phân phát thịt cho các gia đình nghèo khó.

Ngoài ra, chính phủ Ai Cập và các tổ chức từ thiện cũng đưa ra nhiều sáng kiến để những người nghèo có thể mua được thịt hiến tế như cung cấp phiếu giảm giá, trả góp… qua đó hỗ trợ họ đón một dịp lễ đầy đủ và nhiều ý nghĩa.

hang_cuu_tro_nhan_dao_tu_ban_dao_sinai_cua_ai_cap_vao_dai_gaza_qua_cua_khau_rafah_anh_vov_cairo.jpg

Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu.., vào vùng lãnh thổ Palestine.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Ai Cập lễ Al-Adha
Tin liên quan

Chiến lược “mở cửa với tất cả” của Ai Cập ứng phó tình hình bất ổn ở Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập đang phối hợp với các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Iran, qua đó giảm sức ép lên nền kinh tế trong nước và đưa sự chú ý quốc tế trở lại các điểm nóng mà Ai Cập coi là ưu tiên chiến lược tại Gaza, Sudan cùng vùng Sừng châu Phi.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thăm UAE

VOV.VN - Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã có chuyến thăm UAE vào ngày 7/5, nhằm tăng cường quan hệ song phương và thảo luận các diễn biến mới nhất tại khu vực.

Khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập thu hút 7,1 tỷ USD đầu tư

VOV.VN - Khu kinh tế kênh đào Suez (SCZone) của Ai Cập đã thu hút 7,1 tỷ USD vốn đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài chính 2025 - 2026, khi khu vực này hướng tới mục tiêu mở rộng vai trò là trung tâm công nghiệp và logistics khu vực.

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công và tôn trọng chủ quyền Lebanon

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Ai Cập hôm qua (26/3) đã kiên quyết phản đối việc di dời dân thường ở miền Nam Lebanon, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng chủ quyền của Lebanon.

