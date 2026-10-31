Phe đối lập Israel lạc quan về khả năng thành lập Chính phủ mới

Trả lời phỏng vấn kênh số 12 Israel, ông Yair Golan, Chủ tịch đảng Dân chủ - một trong 3 đảng đối lập lớn nhất tại Israel – đã bác bỏ ý thành lập một Chính phủ mới có sự tham gia của đảng cánh hữu Likud do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo. Ông Golan khẳng định sẽ không có một Chính phủ Neyanyahu thứ 2, nhấn mạnh rằng ông Netanyahu là "một nguy hiểm cho an ninh quốc gia" của Israel.

Ông Yair Golan, Chủ tịch đảng Dân chủ - một trong 3 đảng đối lập lớn nhất tại Israel. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, bất chấp việc liên minh đối lập hiện mới có được 48 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội mới, tức chưa đủ quá bán, thủ lĩnh đảng Dân chủ vẫn bày tỏ lạc quan rằng lực lượng này sẽ thành lập được Chính phủ mới với sự hỗ trợ của các đảng Arab.

Ông Golan cho biết, trong ngày 29/10, ông đã có loạt cuộc gặp gỡ với Thủ lĩnh đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot; ông Yair Lapid, nhân vật số 2 trong đảng Cùng nhau (B’Yachad) và ông Mansour Abbas, Thủ lĩnh liên minh Ra’am của người Arab. Ông Golan nói rằng liên minh Ra’am có thể tham gia Chính phủ mới, trong khi lực lượng còn lại của người Arab là Liên minh chung, sẽ cung cấp sự hỗ trợ từ bên ngoài, tức ủng hộ nhưng không tham gia Chính phủ.

Liên minh Ra’am của người Arab có 8 ghế, trong khi Liên minh chung có tới 11 ghế. Nếu nhận được sự ủng hộ của 2 lực lượng này, phe đối lập Israel sẽ có tổng cộng 67 ghế tại Quốc hội mới, đủ để giành quyền thành lập Chính phủ.

Tuy nhiên, theo các nguồn chính thức, cho đến thời điểm này, ngoài ông Golan, Chủ tịch đảng Dân chủ, các lãnh đạo khác trong phe đối lập là ông Eisenkot của đảng Yashar, ông Naftali Bennett của đảng Cùng nhau (B’Yachad), và ông Avigdor Liberman của đảng Ngôi nhà chung Israel (Yisrael Beytenu), đều phản đối việc hợp tác với các đảng Arab.

Theo kế hoạch, Quốc hội mới của Israel sẽ tuyên thệ nhậm chức và bầu Chủ tịch mới vào ngày 10/11 tới đây. Trước đó 1 tuần, ngày 4/11, kết quả bầu cử chính thức được trình lên Tổng thống Issac Herzog, để bắt đầu tiến trình tham vấn thành lập Chính phủ mới. Trường hợp các phe không thể thỏa hiệp để thành lập Nội các theo hạn định, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại vào đầu năm 2027. Trong thời gian này, ông Netanyahu sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Israel dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền.