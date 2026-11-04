Người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành thống đốc bang ở Mỹ

Với việc giành được 54,9% số phiếu, Bà Keisha Lance Bottoms, 56 tuổi, đã trở thành thống đốc mới của bang Georgia sau khi đánh bại doanh nhân đảng Cộng hòa Rick Jackson. Trước đó bà từng giữ chức Thị trưởng thành phố Atlanta và đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Với chiến thắng này, bà trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử Georgia, đồng thời là người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc một bang của Mỹ.

Keisha Lance Bottoms trở thành nữ Thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của bà Bottoms có ý nghĩa đặc biệt đối với đảng Dân chủ, trong bối cảnh Georgia tiếp tục là một trong những bang có sự cạnh tranh chính trị gay gắt nhất nước Mỹ. Đây cũng là thành quả của quá trình vận động và xây dựng liên minh cử tri kéo dài nhiều năm, đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và các khu vực đô thị. Bà Bottoms sẽ kế nhiệm Thống đốc Cộng hòa Brian Kemp, người kết thúc hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Một trong những ưu tiên lớn nhất của bà Bottoms là mở rộng toàn diện chương trình bảo hiểm y tế Medicaid tại Georgia. Bà cũng đề xuất cho phép chính quyền địa phương bãi bỏ thuế bán hàng đối với thực phẩm, miễn thuế thu nhập bang cho giáo viên trường công và tạm dừng cấp phép xây dựng các trung tâm dữ liệu mới để đánh giá tác động của lĩnh vực này.

Kết quả tại Georgia tiếp tục bổ sung vào những chiến thắng đáng chú ý của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri Mỹ lựa chọn lại toàn bộ Hạ viện, một phần Thượng viện và nhiều vị trí lãnh đạo cấp bang. Đây cũng là tín hiệu về sự thay đổi cán cân chính trị tại các bang chiến địa, có thể tác động đến tương quan lực lượng giữa hai đảng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.