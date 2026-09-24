Nhật Bản chuẩn bị ứng phó bão lớn

Theo quan trắc của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9h00 sáng 24/9, bão số 26, có tên quốc tế là Surigae, đang ở phía Đông Philippines và di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ.

Bản đồ đường đi và các thông số của bão Surigae sắp đổ bộ vào Nhật Bản do NHK đăng tải

Áp suất trung tâm lên tới 1.002 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 20 mét/giây, và tốc độ gió tức thời tối đa là 30 mét/giây. Gió mạnh từ 15 mét/giây trở lên trong phạm vi 280 km về phía Bắc và 110 km về phía Nam tâm bão.

Dự báo, ​​bão sẽ di chuyển về phía Okinawa – cực Nam Nhật Bản, vào khoảng ngày 26/9, sau đó đổi hướng về phía Bắc và tiếp tục mạnh lên. Hiện vẫn còn một số yếu tố chưa thể xác định trong dự báo đường đi của bão và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân nên theo dõi sát các thông tin mới.

Hiện nay, nhiều địa phương của Nhật Bản vẫn đang dồn sức khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do cơn bão Dujuan vừa gây ra. Tính đến thời điểm 11h00 hôm nay, vẫn còn 4 người bị mất tích với cơ hội sống sót hầu như bằng không, trong khi 10 người khác đã bị thiệt mạng. Ngoài ra, bão Dujuan đã làm hư hỏng 774 nhà dân cùng nhiều đường dây tải điện, khiến khoảng 16.750 hộ gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt.

Trong bối cảnh đó, nếu bão Surigae đổ bộ vào Nhật Bản, sẽ trở thành một “cú đánh bồi” và thiệt hại được dự báo là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá và lũ bùn là rất cao, do nền đất tại nhiều địa phương vẫn chưa ổn định vì bị ngâm nước trong một thời gian dài.