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Nhật Bản tưởng niệm 4 năm ngày cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát

Thứ Tư, 17:43, 08/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (8/7), tròn 4 năm sau sự kiện cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát tại thành phố Nara khi đang phát biểu vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện, rất đông người dân Nhật Bản đã đến đây để đặt hoa tưởng niệm, ghi nhớ và đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhà lãnh đạo này.

Hôm nay (8/7) - thời điểm tròn 4 năm kể từ sau sự kiện cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát khi đang phát biểu tại thành phố Nara, một bàn thờ tưởng niệm đã được chính quyền địa phương dựng lên tại một địa điểm gần hiện trường nơi ông bị ám sát, và rất nhiều người dân đã đến đây từ sáng sớm để đặt hoa tưởng niệm và cầu nguyện.

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Ảnh cố Thủ tướng Shinzo Abe được đặt tại địa điểm tưởng niệm. ẢNh: NHK

Đúng 11h31 sáng - thời điểm xảy ra vụ việc, tất cả người dân đến đây đều đồng loạt cúi đầu, chắp tay cầu nguyện trong bầu không khí im lặng hoàn toàn và dành một phút mặc niệm. Tất cả họ đều bày tỏ sự xúc động, khẳng định những ký ức từ sự kiện đó vẫn chưa hề phai nhạt, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của thế hệ đi trước là phải truyền lại ký ức này để xã hội không bao giờ quên tác hại của bạo lực đối với nền dân chủ.

“Bốn năm qua trôi qua thật sự quá nhanh và những ký ức về sự kiện ấy thật khó phai mờ. Tôi sẽ truyền lại cho thế hệ sau này để cùng nhắc nhớ về vụ việc một chính trị gia được nhiều người dân yêu mến đã bị sát hại bằng bạo lực”, người dân đến từ Kyoto nói.

Nhớ về sự kiện 4 năm trước và những thành tựu to lớn của ông Shinzo Abe trong một thông điệp được đăng tải trên một trang mạng xã hội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh: “Đó là một ngày không bao giờ quên được trong cuộc đời, và chỉ cần nghĩ đến cũng khiến trái tim đau nhói. Hơn 8 tháng kể từ khi nhậm chức thủ tướng, bất cứ nơi nào trên thế giới nhà lãnh đạo Nhật Bản đi đến, và bất cứ khi nào gặp gỡ với nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới đến thăm Nhật Bản, nhà lãnh đạo này đều được nhắc nhớ mỗi ngày về tầm vóc và những thành tựu vĩ đại mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã để lại”.

Trong khi đó phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru đã lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực đối với nền dân chủ, nhấn mạnh điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện các bước đi quyết liệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chính trị gia và người dân. Và trên cơ sở những thành tựu to lớn mà cố Thủ tướng Shinzo Abe đã để lại, Chính phủ Nhật Bản hiện nay sẽ hướng tới xây dựng một nền kinh tế, ngoại giao và an ninh vững mạnh hơn.

Liên quan vụ án cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát, vào ngày 21/1 vừa qua, Tòa án tỉnh Nara đã tuyên phạt bị cáo Yamagami Tetsuya - kẻ đã bắn cựu Thủ tướng Abe bằng súng tự chế, mức án tù chung thân, khép lại một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm sâu rộng của cả dư luận Nhật Bản và quốc tế.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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