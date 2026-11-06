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Nhiều đài truyền hình châu Âu nhận cảnh báo đánh bom giả

Thứ Sáu, 22:51, 06/11/2026
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VOV.VN - Hôm nay (6/11), nhân viên Đài truyền hình quốc gia Ireland RTÉ, đài Nova TV của Bulgaria và hãng truyền hình Sky của Anh đã phải sơ tán sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom.

Các bức thư điện tử đe dọa đánh bom, kèm thông điệp “thời gian đang đếm ngược” đã khiến các đài truyền hình phải sơ tán nhân viên và tạm dừng phát sóng. Sau kiểm tra, lực lượng chức năng đã không phát hiện bom tại bất kỳ địa điểm nào.

Tại Ireland, một số chương trình được thay thế bằng âm nhạc và thông báo ghi âm kéo dài lên tới ba giờ. Trụ sở RTÉ chỉ hoạt động trở lại sau khi cảnh sát hoàn tất kiểm tra. Trong khi đó, đài Nova TV tại Sofia, Bulgaria được xác định an toàn và không phải gián đoạn phát sóng.

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Cảnh sát có mặt tại đài truyền hình RTÉ sau đe dọa đánh bom. Ảnh: Reuters

Các thư đe dọa ký tên Mikhail Andropov, tự nhận là thành viên lãnh đạo một nhóm đứng sau loạt cảnh báo đánh bom máy bay gần đây. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai thực sự đứng sau các vụ việc và liệu có sự phối hợp giữa các đối tượng hay không.

Thủ tướng Ai-len Micheál Martin cảnh báo những hành động như vậy có thể dễ dàng gây gián đoạn hoạt động xã hội, đồng thời tạo ra tâm lý sợ hãi và bất an. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong khi các cơ quan an ninh châu Âu tiếp tục điều tra.

Quốc Khánh/VOV1
Reuters
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