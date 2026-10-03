Australia tái áp đặt lệnh trừng phạt nhiều cá nhân, tổ chức liên quan Hamas

Trong thông báo đưa ra ngày 3/10, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, trong danh sách 15 cá nhân và tổ chức vừa được đưa trở lại danh sách trừng phạt có 8 cá nhân và một tổ chức liên quan đến Hamas do vai trò của nhóm này trong mạng lưới đầu tư bí mật trải rộng khắp nhiều quốc gia Trung Đông và Châu Phi. Theo Australia, lợi nhuận thu được từ các hoạt động này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hamas, bao gồm cả các cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Ảnh: Reuters

Đồng thời, chính phủ Australia cũng tái đưa công ty Buy Cash Money and Money Transfer vào danh sách trừng phạt. Đây là doanh nghiệp chuyển tiền có trụ sở tại Gaza, từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho Hamas, Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qa’ida, bao gồm cả việc chuyển tiền bằng tiền mã hóa.

Bốn trường hợp khác được đưa trở lại danh sách trừng phạt là những thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có liên quan đến các chiến dịch tấn công và ám sát. Một trong số đó là chỉ huy cấp cao của lực lượng này hiện đang ở Yemen và là người từng chỉ đạo và tài trợ cho các cuộc tấn công, ám sát, đồng thời quản lý mối quan hệ của Iran với các lực lượng ủy nhiệm khủng bố như Hamas, Hizballah và Houthi.

Một công dân Australia có tên là Neil Prakash bị cáo buộc là phần tử khủng bố, là một trong những người Australia tích cực nhất trong việc tuyển mộ thành viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng cũng bị đưa trở lại danh sách trừng phạt.

Một tổ chức khác được đưa trở lại danh sách trừng phạt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tỉnh Sinai (IS-Sinai), một nhóm cực đoan bạo lực man động cơ tôn giáo, chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công tại khu vực Bắc Sinai của Ai Cập.

Thông báo của Ngoại trưởng Australia khẳng định nước này sẽ tiếp tục hành động chống lại những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan bạo lực trên toàn thế giới, trong đó sẽ cắt đứt các nguồn tài chính hỗ trợ khả năng lên kế hoạch tấn công, tuyển mộ thành viên cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng thù hận. Và bất kỳ ai sử dụng hoặc giao dịch liên quan đến tài sản của cá nhân hay tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt, hoặc cung cấp tài sản cho họ, đều đang phạm tội hình sự và có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam.