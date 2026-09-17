Nóng thế giới hôm nay 17/9: Ukraine mở chiến dịch tấn công mới ở Donetsk

Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk.

Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực Donetsk, cho biết Quân đoàn 3 đã ngăn chặn nhóm binh sĩ Nga xâm nhập một khu vực rộng khoảng 75 km² và giành lại quyền kiểm soát thêm 10 km².

Theo ông Biletskyi, khu vực diễn ra chiến dịch nằm ở phía bắc “vành đai pháo đài” của Donetsk, gồm hai thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk. Việc kiểm soát các thành phố này sẽ giúp Nga tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Lính Ukraine bắn pháo về phía vị trí của Nga ở Donetsk. Ảnh: AP

Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa. Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.

Nga tấn công các trạm xăng tại Kiev trong ngày 15/9, trong khi Ukraine đánh vào một nhà máy lọc dầu của Nga. Nga đã phóng khoảng 200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev và một số thành phố khác trong các cuộc tập kích qua đêm, khiến hai người thiệt mạng. Theo giới chức Ukraine, ngoài các trạm xăng tại thủ đô, các cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển ở một số khu vực khác.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Syzran, thuộc vùng Samara bên sông Volga của Nga. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất UAV tại vùng Taganrog và Oryol, theo ông Zelensky.

Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho rằng Ba Lan và các đồng minh sẽ giành ưu thế trên không trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

“Nếu Nga tấn công chúng tôi và chúng tôi dốc toàn lực đáp trả, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đánh bại Nga khá nhanh chóng”, Ngoại trưởng Ba Lan phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev. Ông cũng cho rằng NATO có thể phá hủy năng lực lọc dầu của Nga trong vòng sáu tuần.

Ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga bác bỏ nhận định này, cho rằng đây là đánh giá “thiếu chuyên nghiệp” về năng lực quân sự của Nga. Theo ông, Moscow chưa huy động toàn bộ tiềm lực quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraine.

“Nếu Ba Lan tham gia hành động quân sự chống lại Nga, đất nước chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí cùng các lực lượng và nguồn lực hiện có, và nhà nước Ba Lan sẽ chấm dứt sự tồn tại chỉ trong vòng hai hoặc ba ngày”, ông Patrushev cảnh báo.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV trị giá hơn 30 triệu USD của Mỹ. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị bắn hạ tại khu vực đảo Qeshm của Iran tại eo Hormuz đầu giờ sáng 16/9.

Vũ khí sử dụng bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tân tiến do Iran tự phát triển và chế tạo. IRGC khẳng định đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

Ngoài dòng MQ-9 Reaper, Iran còn tuyên bố đã bắn hạ hàng chục chiếc UAV quân sự hiện đại khác của quân đội Mỹ. Mới nhất là chiếc MQ-1 bị bắn hạ tại eo Hormuz hôm 15/9. Tuy nhiên, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Mỹ phá hủy hai xuồng Iran trong vụ tranh chấp thiết bị không người lái. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các xuồng Iran gần đây đã tìm cách kiểm soát một phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ, nhưng không thành công sau khi lực lượng Mỹ “đáp trả mạnh mẽ”.

Theo tuyên bố CENTCOM, quân đội Mỹ đã nổ súng và phá hủy hai xuồng của Iran trong vụ việc. Phương tiện mà phía Iran bị cáo buộc tìm cách chiếm là một chiếc tàu không người lái (Saildrone), dài khoảng 8 mét, có khả năng hoạt động tự động và được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều năm để giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực. CENTCOM cho biết toàn bộ các phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ hiện vẫn được kiểm soát đầy đủ.

Cuộc chiến Mỹ - Iran sắp bước vào giai đoạn mới hoàn toàn khác. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post đầu tuần này, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác trong vài tháng tới, đồng thời đồng ý với Tổng thống rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuyên bố của ông J.D. Vance được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực của Mỹ trong việc giành lại quyền kiểm soát ở eo Biển Hormuz đang có tiến triển tích cực. Theo quan chức Mỹ, mức lưu lượng giao thông tại đây đang trở lại ở mức 50% so với thời điểm trước khi cuộc xung đột nổ ra và Iran sẽ tiếp tục mất quyền kiểm soát eo biển này cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Các tiêm kích chuẩn bị cho chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP

Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống Iran. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Mỹ ước tính có thể mất khoảng 5 năm để bổ sung lại kho vũ khí đã bị tiêu hao.

Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia. Trong thông điệp trên mạng xã hội trưa 16/9, một người phát ngôn của Houthi cho biết, chiếc F-15 của không quân Saudi Arabia bị bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền Trung Yemen, khi đang tiến hành chiến dịch tập kích nhằm hỗ trợ lực lượng quân chính phủ Yemen chống lại bước tiến của Houthi. Vũ khí bắn hạ chiếc F-15 là tên lửa đất đối không do Houthi tự nghiên cứu và phát triển.

Đây là lần đầu tiên kể từ giao tranh ác liệt bùng phát trở lại tại Yemen hồi tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Saudi Arabia. Trong đợt giao tranh này, Houthi đã đánh bật quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn ra khỏi nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, giành toàn quyền kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca. Thông báo sáng 16/9 của Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen cho biết lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay không người lái do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về phía thánh địa Mecca.

Vũ khí của Houthi bị vô hiệu hóa trước khi kịp xâm nhập không phận Mecca và cuộc tấn công không gây thiệt hại. Liên quân Saudi Arabia - Yemen nhấn mạnh thánh địa Mecca là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Lực lượng này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết chống Houthi, nếu hành vi xâm phạm tái diễn.

Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X sáng 16/9, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Houthi lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Saudi Arabia.

Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức. Truyền thông Israel dẫn lại các nguồn tin Mỹ hôm qua cho biết, Tham mưu trưởng quân đội của Mỹ, Israel và 7 nước Arab, đã tiến hành cuộc họp bí mật hồi tuần trước tại Đức. Cuộc họp tập trung thảo luận cuộc chiến Iran cũng như các căng thẳng gia tăng trong khu vực thời gian gần đây.

Các nguồn tin khẳng định đây là lần đầu tiên lãnh đạo quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông, nhóm họp cùng nhau, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran cuối tháng 2/2026. Các bên đã thảo luận cơ hội tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, diễn biến chi tiết cũng như kết quả cuộc họp, không được đề cập.

Đáng chú ý, các nguồn tin còn tiết lộ rằng, dưới sự hỗ trợ của CENTCOM, giới chức Israel và Saudi Arabia, đang thảo luận biện pháp mà Tel Aviv có thể hỗ trợ Riyadh để đối phó với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel cũng như Saudi Arabia xác nhận.