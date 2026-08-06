Nóng thế giới hôm nay 6/8:​​​​​​​ Iran cảnh báo sẵn sàng ra tay với tàu chiến Mỹ

Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”. Iran tuyên bố các động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "châm ngòi cho Thế chiến III", sau khi Washington cảnh báo đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để Tehran đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump cho rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại "ngay trong ngày mai", đồng thời khẳng định chính quyền Iran đã đề nghị nối lại đối thoại và các cuộc thảo luận giữa hai bên hiện đang diễn ra.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận việc mở thêm các tuyến hàng hải ngoài những tuyến đường do Iran quy định tại eo biển Hormuz.

Tên lửa Kheibar Shekan tại một địa điểm không xác định ở Iran. Ảnh: Reuters

Iran phát tín hiệu cứng rắn, đe dọa tấn công tàu chiến Mỹ. Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì. Lệnh phong tỏa này được Washington tái áp đặt vào tháng 7/2026 sau khi thỏa thuận ngừng bắn - một phần của biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, bị đổ vỡ.

Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong khuôn khổ chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 44 tàu thương mại, vô hiệu hóa hai tàu và tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với hai tàu khác.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei đưa ra cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ: "Nếu Mỹ đưa tàu chiến vào các tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp tại eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu đó".

Mỹ tăng tốc đàm phán về Hormuz, coi phi hạt nhân hóa Iran là ưu tiên số một. Phát biểu hôm 4/8, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng một thỏa thuận như vậy sau quá trình đàm phán về Hormuz sẽ sớm được hoàn tất.

Theo ông Rubio, Washington đang tham gia các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman về các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tàu thuyền lưu thông qua khu vực này trong khi các bên tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán dài hạn liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.

"Phi hạt nhân hóa Iran vẫn là mục tiêu quan trọng nhất", ông Rubio nhấn mạnh khi phát biểu cùng với Phó Tổng thống Paraguay.

Châu Âu có thể phải trả phí để mở lại eo biển Hormuz. Theo truyền thông Anh ngày 5/8, Iran đang cân nhắc thu phí các nước châu Âu nhằm phục vụ công tác duy trì hoạt động eo biển Hormuz theo đề xuất mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo đề xuất hiện vẫn chưa được hoàn thiện, sẽ thành lập "quỹ tự nguyện" bằng nguồn tài chính của các nước vùng Vịnh và một số thành viên châu Âu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Khoản đóng góp tự nguyện này sẽ được sử dụng để chi trả cho hoạt động quản lý hàng hải, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và các dịch vụ khác tại eo biển Hormuz.

Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết một vấn đề chính trị lớn khi tạo điều kiện để tàu thuyền và dầu mỏ lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng biến động kinh tế do giá dầu tăng cao.

Eo biển Hormuz - nút thắt quan trọng nhất với xung đột Mỹ Iran (Ảnh: Reuters)

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev. Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

Vụ tấn công mới nhất này nằm trong chuỗi các cuộc tập kích liên tục của Ukraine nhắm vào các trung tâm hậu cần của Wildberries trên khắp nước Nga trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, rạng sáng 5/8, các lực lượng Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo, được cho là đã khiến 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà tại nhiều quận của thành phố với dân số 3 triệu người này.

Cơ quan hành chính quân sự thành phố cho biết 7 địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Báo động phòng không tại Kiev đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thị trưởng Vitali Klitschko chia sẻ trên Telegram rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp. Ngày 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố lực lượng nước này sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại ở Dải Gaza cho đến khi phong trào Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng giữa Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự thảo thỏa thuận giải giáp lực lượng vũ trang này.

Đề xuất mới hướng tới việc Hamas bắt đầu hạ vũ khí, đổi lại Israel dừng các cuộc không kích và từng bước rút quân. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định tiến trình giải giáp phải được thực hiện trước.

Houthi tiếp tục tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Thông báo công bố trên mạng xã hội của Houthi cho biết nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu Wafa của Saudi Arabia tại khu vực cảng Yanbu, phía Bắc Biển Đỏ.

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định, đòn tập kích đã đánh trúng và gây hư hại cho tàu hàng của Riyadh. Cũng theo quan chức của Houthi, kể từ khi áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng và vùng biển của Saudi Arabia hôm 20/7, nhóm này đã tấn công tổng cộng 8 tàu của Riyadh. Đây là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi công bố trong chưa đầy 24 giờ, nhắm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.

Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản. Ngày 5/8, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ áp dụng “các phương án quân sự bổ sung” để đáp trả việc Nhật Bản chuyển mình thành một cường quốc quân sự.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: Reuters)

Theo đó, quan chức Triều Tiên gọi đây là sự thay đổi trạng thái của Tokyo - sau khi nước này thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Bà Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ đáp trả theo cách khiến Nhật Bản cảm thấy an ninh của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn. Tuyên bố này là động thái mới nhất trong chuỗi các bài bình luận của Triều Tiên chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Giao tranh dữ dội ở miền Tây Libya, nhiều tù nhân vượt ngục. Giới chức Libya ngày 4/8 cho biết nhiều phạm nhân đã vượt ngục tại một nhà tù ở miền Tây nước này trong bối cảnh giao tranh bùng phát tại hai thành phố phía Tây thủ đô Tripoli.

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp thuộc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) có trụ sở tại Tripoli cho biết vụ vượt ngục xảy ra tại nhà tù Surman. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nhưng chưa công bố số lượng phạm nhân bỏ trốn, đồng thời thành lập lực lượng đặc trách để xác định danh tính và truy bắt các đối tượng.

Vụ việc xảy ra khi giao tranh dữ dội nổ ra giữa các nhóm vũ trang tại hai thành phố Surman và Zawiya, cách Tripoli khoảng 40 km về phía Tây.

Theo ông Salem Bahr, một lãnh đạo địa phương ở Zawiya, các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, nhấn mạnh rằng "dù bên nào chiến thắng thì tất cả đều là người thua cuộc." Đến nay, nguyên nhân và các lực lượng tham gia giao tranh vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, Công ty Dầu mỏ Azzawiya, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất Libya với công suất khoảng 120.000 thùng/ngày đã khuyến cáo nhân viên tránh xa khu vực giao tranh để bảo đảm an toàn.