Ông Trump có tuyên bố gây chú ý sau thất bại của các ứng viên đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu lên tiếng sau thất bại của một số ứng viên Đảng Cộng hòa khi kết quả kiểm phiếu trong đêm bầu cử giữa nhiệm kỳ dần được công bố. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả cuộc bầu cử lần này như một phép thử đối với bản thân, dù ông không trực tiếp tham gia tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln. Ảnh: Reuters

"Tôi không có tên trên lá phiếu. Nếu có, chúng ta đã giành chiến thắng ÁP ĐẢO! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn tới vấn đề này. Tổng thống DONALD J. TRUMP", ông Trump viết.

Đáng chú ý, trong thông điệp này, nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập cụ thể đến bất kỳ ứng viên nào mà ông từng công khai ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một số ứng viên do ông Trump trực tiếp lựa chọn và hậu thuẫn đang gặp khó khăn trong các cuộc đua, trong đó nhiều người chưa giành được chiến thắng.

Trước đó, trong ngày bầu cử, một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng về kết quả của các ứng viên Cộng hòa, cho rằng trách nhiệm thuộc về chính các ứng viên thay vì Tổng thống Trump.

"Tổng thống Trump đã làm tốt hơn trong việc quảng bá hình ảnh của nhiều ứng viên có tên trên lá phiếu so với chính những gì các ứng viên đó làm được", quan chức này nói với CNN.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh đảng Cộng hòa phải đối mặt với sự cạnh tranh tại nhiều bang và khu vực bầu cử, trong khi kết quả kiểm phiếu vẫn đang được cập nhật.