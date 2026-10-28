Ông Trump đề cập khả năng hợp tác với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát

Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tới bang Texas tham gia một sự kiện vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi về cách thức hợp tác với đảng Dân chủ trong trường hợp phe đối lập giành đa số tại một hoặc cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Ông Trump cho biết chính quyền sẽ tìm cách thích ứng với tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết mạnh mẽ đối với các dự luật được Quốc hội thông qua. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục kiểm soát Quốc hội, nhưng thừa nhận việc một tổng thống phải làm việc với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát không phải điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ. Theo ông, trong hoàn cảnh đó, các bên vẫn có thể đạt được những thỏa thuận thông qua đàm phán.

Nguồn: Reuters

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có tôn trọng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu cuộc bầu cử diễn ra trung thực.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm tra danh sách cử tri tại nhiều bang, với lý do ngăn chặn những người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu. Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo kế hoạch cử các quan sát viên liên bang tới những địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong ngày bầu cử. Đáp lại, đảng Dân chủ đang xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng giám sát riêng nhằm theo dõi quá trình bỏ phiếu.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos công bố hôm 26/10 cho thấy, 47% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu được hỏi cho biết sẽ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ, trong khi 36% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khi tính thêm những cử tri chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng có xu hướng nghiêng về một trong hai đảng, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đạt 50%, so với 41% của đảng Cộng hòa.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 tới sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện. Kết quả bầu cử sẽ định hình tương quan quyền lực giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, đặc biệt đối với các chương trình nghị sự về kinh tế, nhập cư, ngân sách và chính sách đối ngoại.