Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pakistan, Tổng thống Asif Ali Zardari đã phê chuẩn đề xuất của nội các liên bang về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt theo Hiến pháp. Theo đó, chính quyền tỉnh do Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan (‎Pakistan Tehreek-e-Insaf - PTI) của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo sẽ tạm ngừng hoạt động; thống đốc tỉnh sẽ chịu trách nhiệm với một hội đồng tư vấn, đảm nhận các chức năng điều hành theo cơ chế mới, với thời hạn ban đầu là 6 tháng.

Những người ủng hộ Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan biểu tình ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Chính phủ Pakistan cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét tình hình an ninh tại tỉnh, nơi các vụ tấn công của các nhóm vũ trang gia tăng trong thời gian gần đây. Islamabad cho rằng chính quyền tỉnh chưa phối hợp đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố trên cả nước.

Tuy nhiên, Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan bác bỏ những chỉ trích này, cho rằng chính quyền liên bang chưa cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để địa phương ứng phó với các thách thức an ninh. Đảng này cũng phản đối quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp, cho rằng biện pháp này có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh những người ủng hộ ông Imran Khan tổ chức các cuộc biểu tình, yêu cầu trả tự do cho cựu Thủ tướng đang bị giam giữ từ năm 2023. Chính quyền Pakistan đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Islamabad và một số địa điểm trọng yếu nhằm bảo đảm trật tự công cộng, trong khi nhiều hoạt động của đảng Phong trào vì Công lý Pakistan bị hạn chế.

Khyber Pakhtunkhwa nằm ở phía tây bắc Pakistan, giáp Afghanistan, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình trạng bạo lực vũ trang xuyên biên giới. Chính phủ Pakistan nhiều lần kêu gọi tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các vụ tấn công, trong khi những cáo buộc liên quan đến hoạt động của các nhóm vũ trang vẫn là vấn đề gây tranh cãi giữa Pakistan và Afghanistan.