Pakistan và Trung Quốc ký thỏa thuận chiến lược về khai thác và xuất khẩu muối

Thứ Hai, 05:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pakistan và Trung Quốc hôm qua (24/5) đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn nhằm mở rộng hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu muối đá của Pakistan ra thị trường toàn cầu.

Theo thông báo chính thức, thỏa thuận được ký giữa Tập đoàn Muối Pakistan và Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc với sự hỗ trợ của Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Đặc biệt (SIFC) cùng Vụ Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng Pakistan.

Hai bên cho biết thỏa thuận nhằm đưa ngành muối đá của Pakistan tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật khai thác hiện đại, tăng cường chế biến trong nước và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

Giới chức Pakistan nhận định sự hợp tác này sẽ góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp muối, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sự hiện diện của muối Pakistan trên thị trường quốc tế. Islamabad cũng cho rằng công nghệ tiên tiến của Trung Quốc sẽ giúp nước này khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên muối đá và nâng sản phẩm lên các tiêu chuẩn quốc tế.

Ảnh minh họa: KT
Ảnh minh họa: KT

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc cho biết thỏa thuận phản ánh quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Pakistan và Trung Quốc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác công nghiệp mới giữa hai nước.

Pakistan sở hữu nhiều mỏ muối đá lớn, trong đó nổi bật là mỏ Khewra tại tỉnh Punjab - một trong những mỏ muối lâu đời và lớn nhất thế giới. Giới quan sát cho rằng thỏa thuận mới có thể giúp quốc gia Nam Á nâng đáng kể giá trị xuất khẩu và tăng vị thế trên thị trường muối toàn cầu trong thời gian tới

Thỏa thuận này nằm trong loạt thỏa thuận hợp tác trị giá 1,22 tỷ USD được các doanh nghiệp Pakistan và Trung Quốc ký kết tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan - Trung Quốc tổ chức ở thành phố Hàng Châu, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif tới Trung Quốc từ ngày 23 – 26/5.

đàm phán mỹ và iral.jpg

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bị đình trệ hơn 1 tháng qua giữa Mỹ và Iran, tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran để tiến hành các cuộc thảo luận liên quan với giới chức Iran. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Pakistan và Trung Quốc ký thỏa thuận về khai thác muối Pakistan Trung Quốc khai thác muối xuất khẩu muối thỏa thuận
Nổ lớn gần ga tàu ở Pakistan, ít nhất 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ lớn xảy ra gần tuyến đường sắt tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm 24/5.

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ lớn xảy ra gần tuyến đường sắt tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm 24/5.

Nóng thế giới ngày 24/5: Pakistan và Qatar nỗ lực cứu thỏa thuận hoà bình Mỹ-Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận; Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo; Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran;...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận; Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo; Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran;...

Thủ tướng Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm “cứu” tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan.

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm “cứu” tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

