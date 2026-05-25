Pakistan và Trung Quốc ký thỏa thuận chiến lược về khai thác và xuất khẩu muối

Theo thông báo chính thức, thỏa thuận được ký giữa Tập đoàn Muối Pakistan và Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc với sự hỗ trợ của Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Đặc biệt (SIFC) cùng Vụ Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng Pakistan.

Hai bên cho biết thỏa thuận nhằm đưa ngành muối đá của Pakistan tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật khai thác hiện đại, tăng cường chế biến trong nước và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

Giới chức Pakistan nhận định sự hợp tác này sẽ góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp muối, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sự hiện diện của muối Pakistan trên thị trường quốc tế. Islamabad cũng cho rằng công nghệ tiên tiến của Trung Quốc sẽ giúp nước này khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên muối đá và nâng sản phẩm lên các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc cho biết thỏa thuận phản ánh quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Pakistan và Trung Quốc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác công nghiệp mới giữa hai nước.

Pakistan sở hữu nhiều mỏ muối đá lớn, trong đó nổi bật là mỏ Khewra tại tỉnh Punjab - một trong những mỏ muối lâu đời và lớn nhất thế giới. Giới quan sát cho rằng thỏa thuận mới có thể giúp quốc gia Nam Á nâng đáng kể giá trị xuất khẩu và tăng vị thế trên thị trường muối toàn cầu trong thời gian tới

Thỏa thuận này nằm trong loạt thỏa thuận hợp tác trị giá 1,22 tỷ USD được các doanh nghiệp Pakistan và Trung Quốc ký kết tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan - Trung Quốc tổ chức ở thành phố Hàng Châu, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif tới Trung Quốc từ ngày 23 – 26/5.