Pháp đặt mục tiêu cắt giảm 50% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030

New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra

VOV.VN - Trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính, hôm nay (11/10) chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra. Đề xuất của chính phủ New Zealand đang khiến những người chăn nuôi gia súc ở nước này tức giận.