English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp tổ chức trọng thể Lễ Quốc khánh 14/7, nhấn mạnh vai trò quốc phòng và an ninh

Thứ Ba, 19:15, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/7, Pháp tổ chức trọng thể Lễ Quốc khánh với cuộc diễu binh trên Đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô Paris. Đây là cuộc duyệt binh cuối cùng của Tổng thống Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia, mang đậm thông điệp tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh châu Âu diễn biến phức tạp

Hào hùng và đầy uy lực, cuộc diễu binh Lễ Quốc khánh 14/7 năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay, trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp. Với chủ đề “Sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu”, sự kiện phản ánh quyết tâm của Pháp và đồng minh trong việc củng cố khả năng phòng thủ, nâng cao năng lực răn đe và tăng cường hợp tác quốc phòng.

phap to chuc trong the le quoc khanh 14 7, nhan manh vai tro quoc phong va an ninh hinh anh 1
Hào hùng và đầy uy lực, cuộc diễu binh năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay, trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp (Ảnh: Reuters)

Điểm nhấn của lễ diễu binh là sự hiện diện của các đơn vị quân đội thuộc "Liên minh tự nguyện" - cơ chế do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine. Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine, đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu Âu đối với Kyiv.

Phát biểu trước thềm Quốc khánh, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng việc châu Âu đang bước vào giai đoạn “thức tỉnh chiến lược” đòi hỏi Pháp phải tăng cường đầu tư cho quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ về an ninh.

phap to chuc trong the le quoc khanh 14 7, nhan manh vai tro quoc phong va an ninh hinh anh 2
Đây là cuộc duyệt binh cuối cùng của Tổng thống Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia. (Ảnh: Reuters)

“Tôi khẳng định Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra và bảo đảm các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đặt ra một cam kết rõ ràng và có thể kiểm chứng là duy trì nỗ lực quốc phòng ở mức tương đương 2% GDP của đất nước kể từ 2025. Tôi đưa ra cam kết này bởi tôi tin rằng những thách thức và hiểm họa ngày càng gia tăng trên thế giới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội. Bởi dân tộc Pháp luôn biết đoàn kết, khi cần, để bảo vệ tự do của mình bằng sức mạnh vũ trang”, Tổng thống Emmanuel Macron nói.

phap to chuc trong the le quoc khanh 14 7, nhan manh vai tro quoc phong va an ninh hinh anh 3
Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine, đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu Âu đối với Kyiv. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết thêm, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tiếp tục được nâng lên khoảng 64 tỷ Euro vào năm 2027, gấp đôi so với năm 2017, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo giới quan sát, Lễ Quốc khánh Pháp năm nay không chỉ tôn vinh truyền thống quân đội hay lịch sử Cách mạng Pháp, mà còn phác thảo rõ nét tham vọng của Paris trong việc định hình một "lá chắn" quốc phòng châu Âu tự lực, tự cường với cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Anh Tuấn-Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng
Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

VOV.VN - Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

VOV.VN - Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi
Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ
Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Pháp điều tra nghi án khủng bố sau khi phát hiện vũ khí quân dụng trong ô tô
Pháp điều tra nghi án khủng bố sau khi phát hiện vũ khí quân dụng trong ô tô

VOV.VN - Ngày 12/7, Viện Công tố Quốc gia Chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vũ khí quân dụng bên trong một chiếc ô tô tại thành phố Sarcelles, ngoại ô phía Bắc Thủ đô Paris.

Pháp điều tra nghi án khủng bố sau khi phát hiện vũ khí quân dụng trong ô tô

Pháp điều tra nghi án khủng bố sau khi phát hiện vũ khí quân dụng trong ô tô

VOV.VN - Ngày 12/7, Viện Công tố Quốc gia Chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vũ khí quân dụng bên trong một chiếc ô tô tại thành phố Sarcelles, ngoại ô phía Bắc Thủ đô Paris.

Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp
Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp

VOV.VN - Ngày 13/7, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm "Liên minh tự nguyện" sẽ nhóm họp tại Paris, ngay trước Lễ diễu binh Quốc khánh Pháp (14/7). Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp

Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp

VOV.VN - Ngày 13/7, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm "Liên minh tự nguyện" sẽ nhóm họp tại Paris, ngay trước Lễ diễu binh Quốc khánh Pháp (14/7). Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ