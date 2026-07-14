Pháp tổ chức trọng thể Lễ Quốc khánh 14/7, nhấn mạnh vai trò quốc phòng và an ninh

Hào hùng và đầy uy lực, cuộc diễu binh Lễ Quốc khánh 14/7 năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay, trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp. Với chủ đề “Sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu”, sự kiện phản ánh quyết tâm của Pháp và đồng minh trong việc củng cố khả năng phòng thủ, nâng cao năng lực răn đe và tăng cường hợp tác quốc phòng.

Hào hùng và đầy uy lực, cuộc diễu binh năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay, trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp (Ảnh: Reuters)

Điểm nhấn của lễ diễu binh là sự hiện diện của các đơn vị quân đội thuộc "Liên minh tự nguyện" - cơ chế do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine. Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine, đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu Âu đối với Kyiv.

Phát biểu trước thềm Quốc khánh, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng việc châu Âu đang bước vào giai đoạn “thức tỉnh chiến lược” đòi hỏi Pháp phải tăng cường đầu tư cho quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ về an ninh.

Đây là cuộc duyệt binh cuối cùng của Tổng thống Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia. (Ảnh: Reuters)

“Tôi khẳng định Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra và bảo đảm các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đặt ra một cam kết rõ ràng và có thể kiểm chứng là duy trì nỗ lực quốc phòng ở mức tương đương 2% GDP của đất nước kể từ 2025. Tôi đưa ra cam kết này bởi tôi tin rằng những thách thức và hiểm họa ngày càng gia tăng trên thế giới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội. Bởi dân tộc Pháp luôn biết đoàn kết, khi cần, để bảo vệ tự do của mình bằng sức mạnh vũ trang”, Tổng thống Emmanuel Macron nói.

Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine, đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu Âu đối với Kyiv. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết thêm, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tiếp tục được nâng lên khoảng 64 tỷ Euro vào năm 2027, gấp đôi so với năm 2017, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo giới quan sát, Lễ Quốc khánh Pháp năm nay không chỉ tôn vinh truyền thống quân đội hay lịch sử Cách mạng Pháp, mà còn phác thảo rõ nét tham vọng của Paris trong việc định hình một "lá chắn" quốc phòng châu Âu tự lực, tự cường với cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.