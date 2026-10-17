Cục diện toàn cầu và động lực mới cho phát triển châu Á - Thái Bình Dương

Đối thoại liên quan đến châu Á - Thái Bình Dương này thu hút nhiều chính khách, học giả quốc tế tham gia, tập trung thảo luận các trụ cột ưu tiên của APEC như “mở cửa, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác”; đề xuất các định hướng chiến lược, kết nối nguồn lực nhằm góp phần xây dựng một khu vực phát triển thịnh vượng, bao trùm. Trong đó, đại diện Việt Nam nhấn mạnh vai trò hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các chuỗi sự kiện lớn như Năm APEC nói riêng.

Đô thị Trung Quốc ngày nay. APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) 2026 sắp diễn ra tại quốc gia này. Ảnh: VCG.

Phát biểu tại Đối thoại, Giáo sư Trương Đông Cương - Bí thư Đảng uỷ Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, châu Á - Thái Bình Dương là cực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thế giới. Để có thể thúc đẩy khu vực phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là vừa phải nắm bắt các chuyển dịch địa chính trị toàn cầu, vừa phải tập trung bồi đắp động lực nội sinh. Trong đó, giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng, kết nối phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và tìm kiếm nhân tài; cần phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo nhân tài, tự chủ đổi mới tri thức và tự cường về khoa học công nghệ, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khu vực.

Giáo sư Trương Đông Cương nhấn mạnh: “Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) sẵn sàng cùng các bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phối hợp đào tạo nhân tài, đồng sáng tạo công nghệ, cùng bàn thảo quản trị và tăng cường giao lưu tri thức làm trọng tâm; chia sẻ cơ hội, cùng phát triển và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai hợp tác, đóng góp thêm nhiều trí tuệ cho công cuộc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu”.

Đại diện địa phương đăng cai tổ chức đối thoại, ông Tăng Tương Lai - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên truyền thành uỷ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khẳng định: “Mở cửa là bản sắc, nền tảng kiến tạo và phát triển của Thâm Quyến; đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển chất lượng cao, còn hợp tác là giá trị bền vững giúp Thâm Quyến vững bước tiến xa. Với phương châm đó, hướng tới Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sắp diễn ra; trong giai đoạn then chốt này, Đại học Nhân dân Trung Quốc tổ chức “Đối thoại cấp cao Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương 2026” để triển khai các nghiên cứu mang tính đón đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng”.

Ông Tăng Tương Lai kỳ vọng, các kết quả thảo luận chiến lược tại đối thoại lần này cùng thực tiễn sinh động của Thâm Quyến sẽ góp thêm những bài học kinh nghiệm trong thúc đẩy phát triển cùng có lợi cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Góp thêm góc nhìn về Thâm Quyến - thành phố đăng cai Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33, ông Trần Vỹ Văn - Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban tuyên truyền quận uỷ Bảo An, thành phố Thâm Quyến nhấn mạnh thông điệp: “Từ khởi nguồn hợp tác Thâm Quyến - Hong Kong đến kết nối toàn cầu” đồng thời nêu rõ: “Những năm gần đây, quận Bảo An và Đại học Nhân dân Trung Quốc không ngừng hợp tác thực chất như xây dựng dự án thung lũng trí tuệ, đưa Bảo An trở thành cửa ngõ quan trọng kết nối các nguồn lực học thuật và công nghiệp cấp cao trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Bảo An hiện đã hình thành hệ thống công nghiệp chế tạo tương đối hoàn chỉnh, quy mô kinh tế, số lượng doanh nghiệp và mức độ tập trung công nghiệp đều đứng trong top đầu các địa phương trên toàn quốc; các ngành công nghiệp mới nổi phát triển nhanh chóng, các nguồn lực văn hóa du lịch sinh thái không ngừng được nâng cao”.

Trong khuôn khổ đối thoại diễn ra ba phiên thảo luận bàn tròn bám sát ưu tiên APEC gồm: “Kết nối mở: Những con đường mới cho sự phát triển bền vững và hội nhập kinh tế châu Á - Thái Bình Dương”, “Quản trị phối hợp: Đổi mới thể chế và cơ chế hợp tác để xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”; “Trao quyền dựa trên đổi mới sáng tạo: Khai thác trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số để thúc đẩy sự thịnh vượng chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Nhấn mạnh thông điệp “Lấy trí tuệ làm cầu nối, hội tụ sức mạnh cho Châu Á - Thái Bình Dương”, các đại biểu tham gia Đối thoại khẳng định mục tiêu xây dựng đồng thuận và đóng góp trí tuệ cho hợp tác khu vực; thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Châu Á - Thái Bình Dương mở cửa, bao trùm, cùng có lợi; tạo điểm tựa vững chắc hỗ trợ Thâm Quyến đẩy nhanh tiến trình xây dựng một trung tâm kinh tế có tầm ảnh hưởng toàn cầu; đồng thời tiếp thêm động lực mới cho sự thịnh vượng chung của khu vực. Đặc biệt, đại diện Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương , Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (IAPS), Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); Học giả khách mời tại Viện nghiên cứu hiện đại hóa Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đánh giá cao vai trò hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các chuỗi sự kiện lớn như Năm APEC.

Nhân dịp này, Ban tổ chức ra mắt cuốn sách “Kỳ tích: Thâm Quyến qua góc nhìn của các nhân vật quốc tế nổi tiếng” và Báo cáo “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương: Những thách thức về cấu trúc, sự chuyển đổi và cải cách của APEC và lập trường của Trung Quốc”. Bên lề sự kiện, các đại biểu có chuyến tham quan công trình biểu tượng - tổ hợp văn hóa - nghệ thuật - công nghệ độc đáo “Eyes of the GBA” - “Đôi mắt của khu vực Vịnh lớn” tại quận Bảo An, Thâm Quyến.

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Công bố Báo cáo nghiên cứu về thách thức cơ cấu và cải cách APEC

Trong khuôn khổ Đối thoại cấp cao Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Viện Nghiên cứu tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) chính thức công bố Báo cáo “Xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương: Những thách thức về cấu trúc, sự chuyển đổi, cải cách của APEC và lập trường của Trung Quốc”. Những thông tin, tư liệu, góc nhìn trong Báo cáo có tính chất tham khảo cao, để Việt Nam có thể nghiên cứu, lựa chọn các chủ đề thảo luận phù hợp cho Năm APEC 2027 sắp tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện, ông Vương Văn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, kiêm Viện trưởng Học viện Lãnh đạo toàn cầu, thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) cho biết, Báo cáo đóng góp tư liệu học thuật quan trọng hướng tới Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến tháng 11 sắp tới: “Báo cáo gợi nhắc dấu mốc năm 2020 khi Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 27 chính thức thông qua Tầm nhìn Putrajaya 2040, xác lập mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, kiên cường và hòa bình vào năm 2040. Tầm nhìn này đề ra mục tiêu mới cho APEC trong kỷ nguyên sau Mục tiêu Bogor, đánh dấu diễn đàn bước vào giai đoạn chuyển dịch mang tính then chốt. Kể từ khi khái niệm Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương được đưa ra vào năm 2008, hợp tác khu vực đã không ngừng đi vào chiều sâu”.

Đồng thời, Báo cáo cũng chỉ rõ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện đang phải đối diện với những thách thức đan xen, phức tạp cả trong và ngoài khu vực, hiện diện trên nhiều lĩnh vực như địa chính trị, hệ thống kinh tế, quy tắc thể chế cũng như văn hóa xã hội; đặt ra nhiều thách thức lớn đối với tiến trình xây dựng và phát triển Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Hướng tới tương lai, Báo cáo nêu rõ, cần bám sát mục tiêu xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương để thúc đẩy APEC tiến hành cải cách sâu rộng trong việc xác lập chương trình nghị sự và hoàn thiện các cơ chế hợp tác. Cùng với đó, các nền kinh tế thành viên cần tăng cường nhận thức bản sắc chung, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thúc đẩy đổi mới thể chế đa phương và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá.

Về lập trường của Trung Quốc, ông Vương Văn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương (RDCS) nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tiến trình xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, không ngừng đóng góp vào sự chuyển dịch của APEC và sự phát triển chung của khu vực; tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân, kết nối hạ tầng, thúc đẩy tiến trình hợp tác ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả.

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Kỳ tích Thâm Quyến và những gợi mở cho Việt Nam

Cũng tại Đối thoại cấp cao hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương 2026 diễn ra mới đây tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) chính thức ra mắt cuốn sách “Kỳ tích: Thâm Quyến qua góc nhìn của các nhân vật quốc tế nổi tiếng” như một dấu ấn nổi bật, món quà gửi đến bạn bè quốc tế tham dự Hội nghị cấp cao APEC tháng 11 tới đây.

Cuốn cách “Kỳ tích: Thâm Quyến qua góc nhìn của các nhân vật quốc tế nổi tiếng” do Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) phối hợp cùng Tập đoàn Xuất bản Thâm Quyến biên soạn và xuất bản. Đây là thành quả nghiên cứu quan trọng nhằm hướng tới Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 tổ chức tại Thâm Quyến tháng 11 tới đây. Tác phẩm được đánh giá là “cẩm nang đô thị” chuẩn bị cho “cuộc hội ngộ ấn tượng” giữa APEC và Thâm Quyến.

Giới thiệu về cuốn sách, ông Tống Khoa - Viện trưởng Viện nghiên cứu cao cấp Hong Kong, Phó Viện trưởng thường trực Viện nghiên cứu Thâm Quyến, thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh: “Khi dạo bước trên đường phố Thâm Quyến, các đại biểu APEC sẽ cảm nhận sự phát triển cùng sức sống của thành phố. Thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với gần 20 chính khách, nhà kinh tế và học giả, cuốn sách giúp công chúng khám phá thực tiễn quá trình hiện đại hóa của Thâm Quyến, ghi lại những góc nhìn, suy ngẫm và kỳ vọng về thành phố trong bối cảnh mới hiện nay”.

Lấy mạch chủ đạo là “Thế giới nhìn về Thâm Quyến”, cuốn sách gồm 4 chương chuyên đề xuyên suốt hành trình phát triển của Thâm Quyến gồm: “Những quan sát thể chế của các nhà tư tưởng”, “Tọa độ Thâm Quyến trong tiến trình toàn cầu hóa”, “Phòng thí nghiệm tương lai của những nhà đổi mới sáng tạo” và “Giải mã đô thị qua góc nhìn của những người kể chuyện”, được phát hành song ngữ Trung - Anh.

Không chỉ là một cuốn cách giới thiệu thông tin về đô thị thông thường, “Kỳ tích: Thâm Quyến qua góc nhìn của các nhân vật quốc tế nổi tiếng” còn được đánh giá là nguồn tư liệu đa dạng, phong phú, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về Thâm Quyến nói riêng, xu hướng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc nói chung. Đây cũng là thực tiễn sáng tạo trong việc xây dựng câu chuyện đô thị quốc tế thông qua góc nhìn của các nhân vật nổi tiếng thế giới; là gợi mở cho Phú Quốc (Việt Nam) khi lựa chọn những ấn phẩm, sản phẩm sáng tạo cho Năm APEC 2027 tới đây.