Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Ai Cập, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi hoan nghênh chuyến thăm của Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, nhấn mạnh sự phát triển ổn định của mối quan hệ hai nước, cũng như sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm.

Ông El-Sisi khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế bằng cách tăng cường thương mại, mở rộng đầu tư và làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani. (Ảnh: Reuters)

Quốc vương Qatar tái khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai nước, cũng như tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và kêu gọi xây dựng dựa trên những tiến bộ gần đây để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác.

Về vấn đề Palestine, Tổng thống El-Sisi thông báo với Quốc vương Qatar về những nỗ lực của Ai Cập trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Gaza, đồng thời ca ngợi sự phối hợp chặt chẽ của Qatar trong vấn đề này.

Ông El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận, đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo liên tục cho Gaza và nhanh chóng tiến tới các chương trình phục hồi và tái thiết.

Đề cập đến những diễn biến trong khu vực, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế, ưu tiên các giải pháp chính trị và đối thoại, ngăn chặn xung đột lan rộng, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà việc leo thang hơn nữa có thể gây ra đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp chính trị trong thời gian tới.