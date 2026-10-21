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Romania thành lập chính phủ mới sau gần nửa năm khủng hoảng chính trị

Thứ Tư, 05:57, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngày 20/10, ông Luca Niculescu, một ứng cử viên độc lập, đã được Quốc hội phê chuẩn làm thủ tướng Romania, chấm dứt gần 6 tháng bế tắc chính trị và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Ông Luca Niculescu, 55 tuổi, đã giành được phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Romania sau khi thành lập chính phủ thiểu số gồm các thành viên cánh tả và các chuyên gia kỹ thuật, theo đề cử của Tổng thống Nicusor Dan.

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Romania thành lập chính phủ mới sau gần nửa năm khủng hoảng chính trị. Ảnh: AA

Đây là lần thứ tư Romania cố gắng thành lập chính phủ tại quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu này kể từ khi nội các liên minh thân EU bị sụp đổ vào đầu tháng 5. Chính phủ của ông Niculescu đã giành được 280 phiếu bầu trong quốc hội, vượt qua con số 233 phiếu cần thiết để thành lập chính phủ; nhưng ông đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế của Romania và các nhà phân tích chính trị cho rằng chính phủ do ông đề cử khó có thể tồn tại lâu.

Nếu chính phủ mới không thể thông qua kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách cho năm 2027 tại Quốc hội vào tháng 12, thì sẽ có nguy cơ bị hạ xếp hạng tín nhiệm sau khi đã ở mức cuối cùng của nhóm tín nhiệm đầu tư. Romania đã đạt thỏa thuận với Brussels về việc giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội, từ mức hơn 9% năm 2024 xuống mức dự kiến ​​6,2% năm nay.

Ông Niculescu cũng đã ký các thỏa thuận chính trị với hai đảng trung hữu từ liên minh cũ, trong đó đã đồng ý không đệ trình bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào trước tháng 3 năm 2027. Đảng Dân chủ Xã hội (PSD), lực lượng lớn nhất tại Quốc hội Romania đã đồng ý tham gia chính phủ và dự kiến nắm 11 vị trí Bộ trưởng.

Giới phân tích cho biết một chính phủ mới sẽ khôi phục sự ổn định ngắn hạn và giải tỏa bế tắc trong việc hoạch định chính sách. Việc cân bằng giữa các yêu cầu và duy trì sự ủng hộ sẽ quyết định liệu chính phủ có thể tiếp tục duy trì sau tháng 4 năm 2027 hay không. Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo của Romania dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm 2028.

Hải Đăng/VOV-Praha
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