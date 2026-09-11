English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 11/9: Mỹ cảnh báo trút hỏa lực vào tàu chở dầu của Iran

Thứ Sáu, 08:27, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã vô hiệu hóa 9 tàu chở dầu của Iran và đe dọa sẽ tấn công "nhiều tàu hơn nữa", trong bối cảnh Washington và Tehran liên tục có hành động đáp trả lẫn nhau và nhắm vào tàu thuyền quanh eo biển Hormuz.

Xem thêm: 

Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh

Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh
Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh

VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.

Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh

Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh

VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi
Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

VOV.VN - Vừa qua, Houthi liên tục tập kích Saudi Arabia trong khi Pakistan đã ký Hiệp ước tương trợ phòng thủ Mecca với Saudi Arabia. Islamabad đã lên tiếng cứng rắn với Iran - đồng minh của lực lượng Houthi ở Yemen.

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

VOV.VN - Vừa qua, Houthi liên tục tập kích Saudi Arabia trong khi Pakistan đã ký Hiệp ước tương trợ phòng thủ Mecca với Saudi Arabia. Islamabad đã lên tiếng cứng rắn với Iran - đồng minh của lực lượng Houthi ở Yemen.

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan
Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran
Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran

VOV.VN - Truyền thông Iran vừa đưa tin về một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ nhiều khu vực ven bờ và trên biển phía Nam của nước này sáng sớm 10/9. Một số nguồn nghi ngờ các tiếng nổ là do hoạt động tập kích của Mỹ gây ra.

Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran

Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran

VOV.VN - Truyền thông Iran vừa đưa tin về một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ nhiều khu vực ven bờ và trên biển phía Nam của nước này sáng sớm 10/9. Một số nguồn nghi ngờ các tiếng nổ là do hoạt động tập kích của Mỹ gây ra.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ