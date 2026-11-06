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Tấn công đẫm máu tại Ethiopia khiến 34 người chết

Thứ Sáu, 17:54, 06/11/2026
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VOV.VN - Ít nhất 34 người được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang đẫm máu xảy ra hôm qua (5/11) tại khu vực có đông người công giáo chính thống sinh sống ở Ethiopia.

Truyền thông nhà nước Ethiopia cho biết, nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã bất ngờ xông vào làng Endato ở quận Robe, thuộc khu vực Oromia, và xả súng bừa bãi vào người dân trong làng. Ngoài ít nhất 34 người thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến hàng chục người khác bị thương. Nhiều cửa hàng và tài sản trong làng bị hư hại.

tan cong dam mau tai ethiopia khien 34 nguoi chet hinh anh 1
Ảnh minh họa: AA.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong 2 tuần, khu vực Oromia có đông người Công giáo theo dòng chính thống sinh sống tại Ethiopia, bị tấn công vũ trang đẫm máu. Trước đó, trong các ngày 20 và 24/10, các tay súng chưa rõ danh tính cũng đã tấn công vào quận Merti và Shirka ở Oromia, sát hại ít nhất 60 tín đồ Công giáo.   

Sau các cuộc tấn công, giới chức an ninh Ethiopia đã mở chiến dịch quy mô lớn, bắt giữ gần 70 nghi phạm. Tuy nhiên, bên chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công, chưa được công bố. Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền Ethiopia cho rằng nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) hoạt động trong khu vực, đã thực hiện hành vi tội ác.

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Ethiopia và Sudan đóng cửa lãnh sự quán của nhau

VOV.VN - Các quan chức hai nước Ethiopia) và Sudan hôm qua (4/11) cho biết, họ đã đóng cửa lãnh sự quán của nhau gần biên giới chung, đánh dấu sự xấu đi hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước, sau cáo buộc mỗi bên hỗ trợ lực lượng đối lập của bên kia.

Bá Thi/VOV-Cairo
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