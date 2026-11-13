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Tây Ban Nha đối mặt làn sóng biểu tình trước thềm bầu cử

Thứ Sáu, 06:32, 13/11/2026
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VOV.VN - Chính trường và đời sống xã hội Tây Ban Nha đang trải qua những giờ phút căng thẳng sau cuộc tổng đình công quy mô lớn nhất trong suốt 14 năm qua. Làn sóng bãi công đã thu hút khoảng 4 triệu người lao động tham gia nhằm phản đối cuộc khủng hoảng nhà ở trầm trọng và yêu cầu cải thiện tiền lương. 

Theo hai nghiệp đoàn lớn nhất Tây Ban Nha là Tổng Liên đoàn Lao động (UGT) và Liên đoàn Các ủy ban Công nhân (CCOO), cuộc tổng đình công làm tê liệt nhiều dịch vụ và thu hút hàng triệu người đổ xuống đường phố tại thủ đô Marid, thành phố Barcelona cùng nhiều địa phương khác. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, bạo lực đã bùng phát vào tối qua khi một số nhóm quá khích bịt mặt tấn công lực lượng chức năng. Tại Barcelona, người biểu tình đốt thùng rác và dựng chướng ngại vật trên đường phố. Tại Marid, cảnh sát buộc phải dùng hơi cay, đạn xốp và dùi cui để giải tán đám đông.

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Các nghiệp đoàn Tây Ban Nha đề nghị mở rộng nhà ở công, cải thiện tiền lương và thúc đẩy thương lượng tập thể. Ảnh: Reuters

Thống kê mới nhất cho thấy ít nhất 40 người đã bị bắt giữ và 20 người bị thương. Ngày 12/11, các công đoàn tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại hành động trấn áp mà họ cho là "không tương xứng" của cảnh sát.

Tâm điểm của làn sóng phản đối là chi phí nhà ở tăng cao, trong khi thu nhập của nhiều người lao động không theo kịp. Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, hiện nước này thiếu hụt khoảng 750.000 căn nhà và con số này có thể vượt 1 triệu căn vào năm 2028, tiếp tục gây sức ép lên giá mua và thuê nhà.

Các hiệp hội người thuê nhà yêu cầu tăng cường bảo vệ người thuê và hạn chế đầu cơ bất động sản. Trong khi đó, các nghiệp đoàn đề nghị mở rộng nhà ở công, cải thiện tiền lương và thúc đẩy thương lượng tập thể. Tổng Liên đoàn Lao động Tây Ban Nha yêu cầu tăng lương tối thiểu ít nhất 7% trong năm 2027 để giúp người lao động khôi phục sức mua.

Sự kiện này diễn ra chưa đầy ba tuần trước cuộc Tổng tuyển cử sớm dự kiến vào ngày 29/11, sau khi Quốc hội Tây Ban Nha bác bỏ các sắc lệnh kiểm soát giá thuê nhà của Thủ tướng Pedro Sánchez hồi tháng trước. Vấn đề nhà ở và chi phí sinh hoạt vì vậy đang trở thành tâm điểm tranh luận quyết liệt nhất trên chính trường Tây Ban Nha trước thềm bầu cử.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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