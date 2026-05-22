Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn

Cảnh sát Thái Lan hôm 21/5 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh điều tra riêng biệt.

Số vũ khí phát hiện tại nhà của đối tượng Sun Mingchen ở Chon Buri hôm 8/5/2026. Ảnh Cảnh sát Thái Lan

Vụ án đầu tiên liên quan đến việc bắt giữ đối tượng Sun Mingchen và mối liên hệ của đối tượng với kho vũ khí quân dụng. Sun Mingchen sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia và có thẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Tại nhà riêng của đối tượng, giới chức Thái Lan đã phát hiện một khẩu súng ngắn, hai súng trường, 10 quả lựu đạn, khoảng 3,6 kg thuốc nổ C4, 673 viên đạn và 3 áo chống đạn.

Vụ án thứ hai và thứ ba tập trung điều tra nguồn cung súng ngắn và súng trường cho đối tượng Sun Mingchen. Giới chức Thái Lan đã bắt giữ 5 nghi phạm và triệu tập 6 người khác để điều tra, làm rõ. Vụ án thứ tư tập trung vào hoạt động mua bán thiết bị nổ của đối tượng Sun Mingchen gần khu vực biên giới ở huyện Mae Sot, thuộc tỉnh Tak của Thái Lan. Vụ án thứ năm điều tra hồ sơ xin cấp thẻ căn cước của đối tượng, trong đó một cựu phó huyện trưởng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, vụ án thứ sáu và thứ bảy tập trung điều tra các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia và trên không gian mạng của Sun Mingchen cùng đồng phạm. Cơ quan điều tra cho biết, đây là một đường dây tội phạm phức tạp, không chỉ mua bán vũ khí mà còn vận chuyển người và tiền trái phép. Số tiền chuyển trái phép qua biên giới ước tính lên tới 20 triệu baht tiền mặt (khoảng 620.000 USD). Trên không gian mạng, nhóm đối tượng có liên quan tới hơn 640 tài khoản ngân hàng và dính líu tới khoảng 4.100 vụ án tội phạm mạng, với tổng thiệt hại khoảng 815 triệu baht (hơn 25 triệu USD).

Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Trairong Phiwpan cho biết, các chứng cứ thu thập đến nay cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa đối tượng Sun Mingchen và các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin thời gian tới.

Trước đó, một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, đã vô tình giúp cảnh sát Thái Lan phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của đối tượng Sun Mingchen. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận người dân và dấy lên những lo ngại nhất định về chính sách thị thực và quản lý người nước ngoài.