中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn

Thứ Sáu, 11:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ án phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn ở tỉnh Chonburi hôm 9/5. Các đối tượng trong đường dây không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan tội phạm mạng và đã gây thiệt hại khoảng 815 triệu baht (hơn 25 triệu USD). 

Cảnh sát Thái Lan hôm 21/5 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh điều tra riêng biệt.

thai lan triet pha duong day toi pham mang quy mo lon hinh anh 1
Số vũ khí phát hiện tại nhà của đối tượng Sun Mingchen ở Chon Buri hôm 8/5/2026. Ảnh Cảnh sát Thái Lan

Vụ án đầu tiên liên quan đến việc bắt giữ đối tượng Sun Mingchen và mối liên hệ của đối tượng với kho vũ khí quân dụng. Sun Mingchen sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia và có thẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Tại nhà riêng của đối tượng, giới chức Thái Lan đã phát hiện một khẩu súng ngắn, hai súng trường, 10 quả lựu đạn, khoảng 3,6 kg thuốc nổ C4, 673 viên đạn và 3 áo chống đạn.

Vụ án thứ hai và thứ ba tập trung điều tra nguồn cung súng ngắn và súng trường cho đối tượng Sun Mingchen. Giới chức Thái Lan đã bắt giữ 5 nghi phạm và triệu tập 6 người khác để điều tra, làm rõ. Vụ án thứ tư tập trung vào hoạt động mua bán thiết bị nổ của đối tượng Sun Mingchen gần khu vực biên giới ở huyện Mae Sot, thuộc tỉnh Tak của Thái Lan. Vụ án thứ năm điều tra hồ sơ xin cấp thẻ căn cước của đối tượng, trong đó một cựu phó huyện trưởng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, vụ án thứ sáu và thứ bảy tập trung điều tra các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia và trên không gian mạng của Sun Mingchen cùng đồng phạm. Cơ quan điều tra cho biết, đây là một đường dây tội phạm phức tạp, không chỉ mua bán vũ khí mà còn vận chuyển người và tiền trái phép. Số tiền chuyển trái phép qua biên giới ước tính lên tới 20 triệu baht tiền mặt (khoảng 620.000 USD). Trên không gian mạng, nhóm đối tượng có liên quan tới hơn 640 tài khoản ngân hàng và dính líu tới khoảng 4.100 vụ án tội phạm mạng, với tổng thiệt hại khoảng 815 triệu baht (hơn 25 triệu USD).

Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Trairong Phiwpan cho biết, các chứng cứ thu thập đến nay cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa đối tượng Sun Mingchen và các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin thời gian tới.

Trước đó, một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, đã vô tình giúp cảnh sát Thái Lan phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của đối tượng Sun Mingchen. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận người dân và dấy lên những lo ngại nhất định về chính sách thị thực và quản lý người nước ngoài.

PV/VOV.VN
Tag: Thái Lan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tội phạm mạng ở Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng
Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực, sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày hôm qua (9/5)

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực, sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày hôm qua (9/5)

Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri
Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

VOV.VN - Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài.

Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

VOV.VN - Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài.

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm
Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan ngày 8/5 đã triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok (miền Bắc Thái Lan); bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc.

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan ngày 8/5 đã triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok (miền Bắc Thái Lan); bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc.

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa
Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo
Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ