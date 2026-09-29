Iran dọa tập kích hạ tầng toàn khu vực

Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ nếu Iran không thể bán dầu, toàn khu vực không thể bán dầu. Tương tự, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng không được an toàn. Chúng sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: Fars News.

Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran, đưa ra trong bối cảnh nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ - Iran, vẫn chưa có chuyển biến hay tiến triển rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Tiếp đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 29/9, ông Trump phủ nhận thông tin nói rằng Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt và sẵn sàng giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.

Trong khi đó tại New York, các đại diện của Mỹ và Iran ngày 28/9 đã có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với các nhà trung gian quốc tế, nhưng không đối thoại với nhau. Truyền thông nhà nước Iran đầu tuần này cũng khẳng định Tehran chưa có kế hoạch đàm phán với Washington trong giai đoạn hiện nay.