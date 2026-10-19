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Thời sự quốc tế sáng 19/10: Đoàn ngoại giao châu Âu bị tấn công ở Bờ Tây

Thứ Hai, 08:42, 19/10/2026
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VOV.VN - Liên tiếp các vụ tấn công phóng viên Mỹ và nhóm nhà ngoại giao châu Âu tại khu vực Bờ Tây do Israel kiểm soát.

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PV/VOV.VN
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