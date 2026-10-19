Thời sự quốc tế sáng 19/10: Đoàn ngoại giao châu Âu bị tấn công ở Bờ Tây

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại thủ đô Baku, Azerbaijan ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Israel chấm dứt và đảo ngược việc ép buộc thiết lập khu định cư ở Bờ Tây.
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