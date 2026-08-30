Thời sự quốc tế sáng 30/8: Nga “giữ đà tiến công”, Kiev xảy ra nổ liên tiếp

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VOV.VN - Theo những con số thống kê mới nhất, đã có hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.
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