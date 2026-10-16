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Thời sự quốc tế tối 16/10: Ukraine tấn công quy mô lớn vào nhà máy lọc dầu Nga

Thứ Sáu, 22:50, 16/10/2026
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VOV.VN - Các video đăng tải trên mạng ghi lại cảnh hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan, Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga ngày thứ hai liên tiếp. Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, hôm 14/10, hai nhà máy lọc dầu tại các tỉnh Ryazan và Saratov đã trở thành mục tiêu của UAV Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 4h đến 7h sáng 15/10 theo giờ địa phương, các hệ thống phòng không và máy bay quân sự nước này đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình Flamingo cùng 69 UAV cánh cố định. Theo cơ quan này, đám cháy tại nhà máy lọc dầu xuất phát từ các mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ.

 

PV/VOV.VN
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