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Thời sự quốc tế tối 23/10: Mỹ siết chặt kiểm soát ngăn Ebola bùng phát

Thứ Sáu, 22:57, 23/10/2026
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VOV.VN - CDC yêu cầu hành khách nhập cảnh Mỹ bằng đường hàng không xác nhận không đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong 21 ngày trước đó nhằm ngăn nguy cơ lây lan Ebola.

Quy định mới được nêu trong một bản ghi nhớ của CDC, yêu cầu hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ phải khai báo và xác nhận lịch sử đi lại liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Trước đó, CDC đã áp dụng quy định cấm những người từng có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi khởi hành lên các chuyến bay thương mại đến Mỹ. Biện pháp này áp dụng cả đối với công dân và người mang quốc tịch Mỹ.

Động thái mới cho thấy, Washington đang tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa ngõ hàng không quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ virus Ebola xâm nhập và lây lan tại Mỹ.

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Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.

PV/VOV.VN
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