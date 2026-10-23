Thời sự quốc tế tối 23/10: Mỹ siết chặt kiểm soát ngăn Ebola bùng phát

Quy định mới được nêu trong một bản ghi nhớ của CDC, yêu cầu hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ phải khai báo và xác nhận lịch sử đi lại liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Trước đó, CDC đã áp dụng quy định cấm những người từng có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi khởi hành lên các chuyến bay thương mại đến Mỹ. Biện pháp này áp dụng cả đối với công dân và người mang quốc tịch Mỹ.

Động thái mới cho thấy, Washington đang tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa ngõ hàng không quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ virus Ebola xâm nhập và lây lan tại Mỹ.