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Thời sự quốc tế trưa 28/7: Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

Thứ Ba, 14:16, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

PV/VOV.VN
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