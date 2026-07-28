Thời sự quốc tế trưa 28/7: Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga hôm 26/7, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine "sớm hay muộn" sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây mà ông nói từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania.
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VOV.VN - Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran đã tạm dừng trong bối cảnh có báo cáo về việc kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt, cũng có thông tin nói rằng Mỹ chịu nhiều áp lực khác nữa…
VOV.VN - Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran đã tạm dừng trong bối cảnh có báo cáo về việc kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt, cũng có thông tin nói rằng Mỹ chịu nhiều áp lực khác nữa…
VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Vụ Ukraine bị cáo buộc tấn công tàu thương mại của Iran trên biển Caspi làm dấy lên lo ngại xung đột mở rộng sang một mặt trận mới.
VOV.VN - Vụ Ukraine bị cáo buộc tấn công tàu thương mại của Iran trên biển Caspi làm dấy lên lo ngại xung đột mở rộng sang một mặt trận mới.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ; Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi; Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ; Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi; Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga…