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Thời sự quốc tế trưa 29/8: Iran nêu điều kiện cho tiến trình ngoại giao đúng hướng

Thứ Bảy, 15:15, 29/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi, song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả.

Xem thêm:

>> Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

>> Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

PV/VOV.VN
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