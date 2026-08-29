Thời sự quốc tế trưa 29/8: Iran nêu điều kiện cho tiến trình ngoại giao đúng hướng

Xem thêm:
>> Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế
>> Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?
VOV.VN - Ukraine cáo buộc Nga đã mở đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhắm vào Kiev cùng nhiều địa phương. Nga dùng Iskander ‘tầm xa hơn’ khiến Ukraine đau đầu.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.
VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Trump lại tuyên bố Hormuz là thuộc Mỹ; Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 nâng cấp tập kích Kiev; Ba Lan không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Trump lại tuyên bố Hormuz là thuộc Mỹ; Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 nâng cấp tập kích Kiev; Ba Lan không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ…
VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.
VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.
VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.
VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.