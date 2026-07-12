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Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71

Chủ Nhật, 14:11, 12/07/2026
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VOV.VN - Một trong những gương mặt có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Lindsey Graham đã qua đời tối 11/7 (giờ địa phương) sau một cơn bạo bệnh.

Giám đốc truyền thông của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham xác nhận trên mạng xã hội X vào sáng 12/7 (giờ địa phương) rằng ông đã qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

"Gia đình Thượng nghị sĩ Graham trân trọng cảm ơn những lời cầu nguyện và mong được tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn này", thông báo từ văn phòng của ông cho biết.

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Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một trong những gương mặt có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Lindsey Graham, 71 tuổi, là Thượng nghị sĩ đại diện bang Nam Carolina và là một trong những chính trị gia có tiếng nói quan trọng của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị, ông từng là người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, những năm sau đó, ông Graham trở thành một trong những đồng minh thân cận và trung thành nhất của ông Trump tại Đồi Capitol.

Ông Graham được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 2002. Trước đó, năm 1994, ông đắc cử Hạ viện Mỹ với tư cách nghị sĩ đại diện khu vực bầu cử số 3 của bang Nam Carolina. Được biết đến là một chính trị gia có lập trường cứng rắn về quốc phòng, ông Graham nhiều năm thúc đẩy các chính sách nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia lâu dài của Mỹ, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong nhiệm kỳ gần đây, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, đồng thời là thành viên của Ủy ban Chuẩn chi, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Môi trường và Công trình công cộng của Thượng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham chưa lập gia đình và sinh sống tại thành phố Seneca, bang Nam Carolina.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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