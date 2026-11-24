Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần, tòa nhà chọc trời 80 tầng, cao nhất ở thủ đô Riyadh và là trụ sở của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), bị tấn công. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng và bên thực hiện cuộc tấn công, chưa được xác định. Mức độ thiệt hại cụ thể, cũng chưa được giới chức Saudi Arabia công bố.

Vật thể bay lao trúng tháp PIF tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hôm 19/11, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV), tấn công vào khu vực phía Nam Saudi Arabia. Hoạt động tập kích của Houthi đã gây hư hại cho một số công trình, trong đó có tòa nhà chọc trời PIF ở thủ đô Riyadh.

Giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi bùng phát trở lại từ giữa tháng 7, sau cuộc không kích hôm 13/7 của quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa – khu vực đang do Houthi kiểm soát. Trong số hàng trăm đợt tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia thời gian qua, cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10, được cho là gây hậu quả nghiêm trọng nhất, khiến tổng cộng 13 người chết và hơn 300 người bị thương, sân bay King Khalid phải đóng cửa và dừng hoạt động trong nhiều ngày.